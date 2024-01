Iga Swiatek punta al suo primo Australian Open: le parole in conferenza della polacca

© Brett Hemmings/Getty Images

Iga Swiatek è una delle tenniste più attese ai prossimi Australian Open, che andranno in scena dal 14 al 28 gennaio. La numero uno al mondo ha iniziato già con il piede giusto in Australia, trascinando in finale la sua Polonia alla United Cup.

Solo la Germania di Alexander Zverev e Angelique Kerber le hanno impedito di conquistare il primo trofeo. A Melbourne Iga, che non è mai andata oltre la semifinale, cercherà di alzare il suo quinto titolo Slam.

Il suo percorso inizierà immediatamente in salita, da Sofia Kenin vincitrice dell'edizione 2020. Presentatasi in conferenza stampa ha confessato di aver apportato alcune modifiche al suo gioco per cercare di vincere uno dei due major che ancora le manca: "Ho potuto letteralmente concentrarmi solo sull'allenamento e sul riposo.

Ricordo che l'anno scorso era piuttosto frenetica perché avevo molte cose da fare fuori dal circuito. Mi sono resa conto che a volte questo non mi permetteva di concentrarmi al 100% perché avevo giocato così tante partite che mi dicevo: 'Ok, sono già stata sei settimane senza giocare, quindi posso rilassarmi'

Non è stato un approccio perfetto. Quest'anno l'ho fatto in modo diverso, mi sono impegnata molto. Non mi sono sentita stanca o sopraffatta da queste cose fuori dal campo. Sono riuscita a concentrarmi, ogni giorno era davvero di qualità.

Quindi sento che è stato un po' meglio rispetto al 2023", ha dichiarato. Scendendo nei particolari Swiatek, ha spiegato di aver cambiato un colpo in particolare del suo gioco: “Non è un grande cambiamento, perché qui sto solo cambiando il mio swing.

Mi è bastato avere un paio di settimane per impegnarmi a fondo e non permettermi di tornare al vecchio swing. Credo che chiunque abbia analizzato il mio servizio abbia potuto notare che lo swing, a volte, non era abbastanza fluido.

A volte, quando mi irrigidivo di più, il servizio peggiorava un po' Speriamo di poterlo evitare con il mio nuovo servizio.

Propositi per il 2024

“L'unica cosa diversa sono le Olimpiadi, dove mi piacerebbe ottenere un buon risultato.

Ma non vedo il motivo di guardare a ciò che accadrà a luglio, perché prima di allora ci sono molti tornei importanti. Sto prendendo le cose con calma e non mi aspetto troppo da quello che mi aspetta. Ricordo che l'anno scorso analizzavo quello che avrei potuto fare per tutto l'anno e mi stancavo solo a pensarci.

Ora penso solo alla fine degli Australian Open e poi penserò ai miei prossimi obiettivi", ha concluso.