Medvedev alza la voce: "Voglio cambiare, ma a volte sono stati ingiusti con me"

© Graham Denholm/Getty Images

"Sono arrivato a Melbourne la notte del 6 gennaio. Abbiamo pensato che ci fosse abbastanza tempo per prepararci. Ho avuto un'ottima off-season e disputato un evento di esibizione che sono riuscito a vincere. Quest'anno ho deciso di provare a fare le cose diversamente, vedremo come andrà.

Penso che tutto rappresenti un rischio, soprattutto quando lo provi per la prima volta. Credo di non aver mai partecipato all'Australian Open - primo Slam dell'anno - senza giocare un torneo di preparazione. Esiste sempre il rischio.

Avrei potuto compiere 35 anni senza mai trascorrere un Capodanno a casa, quindi ho deciso di provare a cambiare" . Anche Daniil Medvedev, come Jannik Sinner, ha optato per un programma completamente diverso a quello consueto.

Il russo non ha partecipato a nessun torneo ufficiale prima degli Australian Open per trascorrere più tempo con la sua famgilia e prepararsi meglio fisicamente al grande appuntamento. L'ex numero uno del mondo, lo scorso anno, ha perso al terzo turno in tre set contro Sebastian Korda uscendo momentaneamente dalla top 10.

Medvedev: "Voglio cambiare e maturare, ma è troppo presto per dirlo"

"L'anno scorso penso di essere uscito dalla top 10 dopo gli Australian Open e ricordo di aver provato una brutta sensazione dopo la sconfitta.

Ho però capito che il futuro è luminoso a prescindere da quello che accade. Quest'anno spero di poter fare meglio e giocare un buon tennis" , ha dichiarato Medvedev in conferenza stampa. Il russo ha poi voluto esprimere la sua dura opinione su alcuni dei retroscena che la serie tv Netflix "Break Point" ha mostrato nell'ultima stagione.

Il nativo di Mosca è consapevole di dover ancora trovare il giusto equilibrio nel suo rapporto con il pubblico, specialmente nei momenti di maggiore tensione, ma credo che il racconto elaborato da Netflix abbia solo ingigantito la situazione.

"Non ho guardato l'episodio. Ho visto qualcosa in giro per i social. Non lo guarderò perché probabilmente mi sentirei ancora più frustrato. Non ho molta da dire, Netflix è così: esaspera le cose.

Le persone intorno a me sanno come mi comporto fuori dal campo o in campo, dove può essere complicato gestire alcuni momenti. Sento di avere un buon rapporto con la maggior parte delle persone che popolano il Tour. Mi hanno dipinto come 'cattivo' ? È quello che sto dicendo.

A volte ho la sensazione che non sia giusto. La vita non è giusta. A volte lo meriterei, altre meno. Voglio cambiare e maturare. Sento di aver fatto un importante passo in avanti negli ultimi mesi. Spero che la gente possa notarlo quando sono in campo.

Ci sono tornei in cui l'adrenalina è al massimo. In quei momenti è difficile controllare le emozioni. So che gli Australian Open non sono lo Slam nel quale ho il miglior rapporto con il pubblico e anche se ci saranno degli episodi controversi, voglio provare a comportarmi in modo naturale e limitare alcuni atteggiamenti.

Spero di mostrare un nuovo Medvedev quest'anno in Australia, ma è troppo presto per dirlo. Vedremo a fine stagione( ride, ndr) " .