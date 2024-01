La fiducia di Naomi Osaka: "Credo di poter vincere uno Slam quest'anno"

© Graham Denholm/Getty Images

Dopo le buone cose messe in mostra al ritorno in campo a Brisbane, Naomi Osaka è pronta per affrontare il suo primo slam post maternità. La tennista giapponese ha saltato tutta la stagione 2023 per la dolce attesa della figlia Shai, e si appresta a tornare al vertice della classifica Wta, insidiando il dominio di Iga Swiatek, Aryna Sabalenka, Coco Gauff e Elena Rybakina.

In un'intervista a Tennis Majors, la quattro volte campionessa slam ha rivelato i suoi ambiziosi obiettivi per il futuro.

Le parole di Naomi Osaka

Le priorità della 26enne nipponica sono ovviamente cambiate. Al centro dei suoi pensieri adesso c’è la figlia Shai, nata nel luglio del 2023.

Dopo 15 lunghi mesi di assenza dal circuito, l’ex numero uno del mondo ha parlato del suo bilanciamento tra la vita privata e quella sportiva. “È stato un adattamento cambiare la mia priorità principale da me stessa a mia figlia, ma credo che lei mi abbia aiutato molto a crescere.

Cerco di mantenere la sua routine il più possibile costante, in modo che non si accorga troppo della mia assenza quando sono in viaggio o in allenamento” ha spiegato Osaka. La tennista giapponese ha poi parlato della sua nuova collaborazione con l’allenatore Wim Fissette.

“Wim è il miglior allenatore con cui abbia mai lavorato. Ci conosciamo molto bene e c'è un forte livello di fiducia tra noi. Abbiamo ritrovato il nostro ritmo molto rapidamente. Abbiamo avuto dei bei ricordi insieme e non vediamo l'ora di farne molti altri” ha commentato la due volte campionessa degli Australian Open.

Sulla possibilità di tornare a vincere un titolo slam, Osaka si è detta infine molto fiduciosa. “Non voglio mettermi pressione, ma penso di poter vincere uno Slam quest'anno. La stagione è lunga e ho aumentato il mio calendario con più tornei per avere più partite. Penso che sarò in un ottimo posto per l'estate sui campi duri” ha concluso la giapponese.