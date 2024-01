John Millman dice addio al tennis: “Quella vittoria su Roger Federer..."

© Kelly Defina/Getty Images

La fine di un viaggio, con un pizzico di amarezza. Quella di John Millman contro Alex Molcan è stata l’ultima partita in carriera di un giocatore poco appariscente, ma che con caparbietà e con il duro lavoro è riuscito a ritagliarsi un posto da protagonista nel circuito Atp.

Una sconfitta amara per il tennista australiano, che sperava di ottenere una wild card nella sua ultima partecipazione dello slam di casa, ma gli organizzatori hanno optato per concedere l’accesso diretto al tabellone principale ad altri suoi connazionali, adirando le critiche di tanti tifosi aussie.

Millman ha interrotto la sua corsa al secondo turno di qualificazioni, arrendendosi come detto al tennista slovacco col punteggio di 6-4 6-3. Il 34enne di Brisbane ha fatto il punto della propria carriera, tornando sui momenti più felici e sulle difficoltà affrontate.

Le parole di Millman

Per il tennista australiano non è stato tutto rose e fiori. Millman ha attraversato momenti piuttosto complessi, come quando nel 2013 aveva pensato di smettere. "Dopo il secondo intervento alla spalla non ero del tutto sicuro di poter tornare a giocare a tennis.

Stavo cercando di lavorare un po' in città, senza avere a che fare con il tennis. Probabilmente erano passati quattro, cinque mesi dall'intervento e abbiamo fatto una festa di lavoro a Natale e mi sono reso conto che ero piuttosto triste, piuttosto arrabbiato con le cose.

Pensavo di avere più potenziale da dare e di poter fare un po' di strada in più, ma c'erano molti dubbi. Quella sera ho parlato con la mamma. Non sono un tipo emotivo, ma quella sera mi sono commosso" ha dichiarato l’australiano.

L’ultimo treno era la partecipazione a una serie di tornei in California, finanziandosi con gli ultimi risparmi rimasti. “Se non avessi ottenuto risultati, sarebbe stata la fine. Non avevo più soldi. Ho vinto due volte i Challenger e nel giro di nove o dieci mesi da quel momento, venendo da nessuna classifica, l'anno successivo ero tra i primi 100 a Wimbledon” ha rivelato Millman.

Tra i successi dell’ex numero 33 del mondo, bisogna annoverare l’unico titolo Atp vinto ad Astana nel 2020 e la storica vittoria agli ottavi degli Us Open nel 2018 contro Roger Federer. “Ero sotto di un set e 5-3.

Probabilmente se avessi perso quel set non saremmo qui a parlarne, ma sono riuscito a ribaltare la situazione. Era molto umido, molto simile alle condizioni a cui sono abituato a casa, a Brisbane. Probabilmente quella sera li ho gestiti un po' meglio.

Mi ha aiutato anche il fatto che, inavvertitamente, Roger è sempre stato molto disponibile nei miei confronti. Ho giocato con lui più volte dopo averlo affrontato a Brisbane, dove abbiamo disputato un buon match...

È sempre Roger, uno dei tuoi eroi, ma forse quell'aura non c'era solo perché avevo un po' più di familiarità con lui” ha raccontato Millman.