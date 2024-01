Nikola Pilic, che frecciatine a Carlos Alcaraz e Jannik Sinner: le sue accuse

© Ryan Pierse/Getty Images

L’ex allenatore di Novak Djokovic, Nikola Pilic, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Novosti.rs, parlando di diversi temi. Uno di questi riguarda i due talenti del futuro Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, che non vengono risparmiati dalle sue sport.

Riguardo l’ex numero uno spagnolo ha detto questo: “Quando ha vinto a Madrid ho detto che era l'erede dei tre grandi, ma volete dirmi che giocherà altri 12 anni come oggi? È forte ed è un buon giocatore.

Gli piace. Ma il suo corpo si sta logorando: quanti infortuni ha avuto finora? Comunque, gioca molto bene”, ha detto senza mezzi termini. Pilic non si trova d’accordo invece sul premio ricevuto da Darren Cahill, come migliore allenatore.

L’ex tennista jugoslavo sminuisce il lavoro del coach di Sinner, che secondo lui non può essere ancora considerato un campione: "Jannik Sinner è un buon giocatore, ma non ha vinto un Grande Slam. E ora il suo allenatore, l'australiano Darren Cahill, riceve il trofeo di miglior allenatore e non Goran? Allora, fino a che punto si può arrivare?, ha dichiarato, riferendosi al mancato premio ricevuto da Ivanisevic, coach di Novak Djokovic, vincitore nella scorsa stagione di tre slam su quattro.

Pilic non è nuovo ad uscite del genere

Negli scorsi mesi aveva rilasciato alcune dichiarazioni su Jimmy Connors, che avevano fatto discutere. L'allenatore ha messo in discussioni i record appartenenti alla leggenda americana: "Quel record non è così importante per me, non è rilevante.

Conosco Connors e l'ho battuto una volta a Philadelphia, ma ha vinto il 90% dei suoi titoli nei 250 in America”. Il livello del tennis di allora e di oggi non è assolutamente paragonabile. Il tennis è molto diverso, i tempi sono cambiati, ma ciò che parla chiaro è che Novak è il migliore in tutte e sei le categorie che contano, e questo è ciò che si vede, i numeri dicono tutto", concluse.