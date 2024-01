Wilander scettico sul ritorno di Rafael Nadal: "Non sempre i miracoli accadono"

© Chris Hyde/Getty Images

Manca ormai sempre meno all’inizio degli Australian Open. La data da cerchiare in rosso sul calendario per tutti gli appassionati di tennis è il 14 gennaio. Un due settimane a Melbourne che promettono spettacolo e divertimento.

Tanti i possibili protagonisti del primo slam dell’anno, dal Novak Djokovic a Carlos Alcaraz, a caccia del nuovo primato in classifica, passando per gli altri giovani vogliosi di mettersi in mostra, come il nostro Jannik Sinner e Holger Rune, chiamati al definitivo salto di qualità.

Un grande assente sarà però Rafael Nadal, che avrebbe dovuto, almeno secondo i programmi iniziali, partecipare agli AO, ma un infortunio, l’ennesimo delle sue ultime tormentate stagioni, lo ha tenuto fuori.

Ne ha parlato anche Mats Wilander, in un’intervista rilasciata ad Eurosport: “E' una notizia molto triste... ma il primo a essere triste è sicuramente lui! Ho visto le tre partite a Brisbane, sembrava in forma contro Dominic Thiem e ha giocato ancora meglio con Jason Kubler.

La partita con Jordan Thompson, i match point annullati, è capitato a tutti! Forse, più in là vai con gli anni e più queste cose possono succedere, perchè ti metti addosso un sacco di pressione.

L’ex campione svedese elogia il record man spagnolo: “Forse, a 37 anni, questa sarà l'ultima volta che riuscirà a ritornare ad alto livello, o forse potrebbe anche non esserci un'ultima volta, e questo sarebbe un vero peccato.

Dobbiamo metterci in ogni caso il cuore in pace e iniziare a celebrarlo per il campione che è stato, perchè è grazie a lui se arde la passione in giocatori come Alcaraz e Tsitsipas, in tutti noi. Ha influenzato le nuove generazioni più di Federer e persino di Djokovic, secondo me, per tutto quello che ha raggiunto nella sua carriera con sacrifico, correttezza, sportività.

Un grande atleta, ha sempre dato tutto, forse ha dato troppo”, ha spiegato. Wilander spera la sua carriera possa concludersi con un tributo simile a quello ricevuto da Federer: “Quello di Roger è stato una favola, giocare insieme a Nadal il doppio nella Laver Cup, con la O2 Arena gremita.

E' stata una giornata memorabile, anche se alla fine quel doppio lo hanno perso. Aveva avuto anche lui qualche acciacco, ma il motivo principale era essersi reso conto di non essere più in grado di competere al livello da lui desiderato.

Prendi l'addio di Serena Williams, anche quello è stato molto bello. Ha riempito lo stadio, ha chiuso davanti al suo pubblico. Ma non necessariamente deve essere qualcosa di poetico. Certo, sarebbe bellissimo che Nadal si rimettesse in sesto e giocasse il Roland Garros, vincesse un paio di partite prima di perdere da un giocatore più giovane, da un top player, o magari da Djokovic stesso.

Qualcuno che meriti, insomma, di avere questa responsabilità. Ma stiamo sperando in un miracolo, e i miracoli non accadono sempre. L'ultima immagine che avrò di lui sarà Nadal che lotta e suda fino all'ultimo, in ogni caso.

E' uno dei più grandi giocatori di tutti i tempi e forse il più importante e influente professionista della storia del tennis”, ha concluso.