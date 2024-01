Carlos Alcaraz scherza: “Vi dico dove ho messo il trofeo di Wimbledon a casa mia”

© Graham Denholm/Getty Images

Stamattina è andato in scena alla Rod Laver Arena un match di esibizione molto interessante, che ha visto sfidarsi Carlos Alcaraz e Alex De Minaur. L’australiano, indemoniato, dopo aver battuto nel giro di pochi giorni il numero uno al mondo Novak Djokovic, Taylor Fritz e Alexander Zverev, ha superato anche lo spagnolo.

La partita, organizzata a scopo benefico ed inserita nella AO Opening Week presented by Herald Sun, il cui ricavato sarà devoluto dall'Australian Tennis Foundation a una serie di associazioni benefiche a sostegno dell'infanzia, è servita al tennista murciano per mettere minuti nelle gambe in vista dell’imminente inizio degli Australian Open.

Il due volte campione slam ha infatti deciso di non prendere parte a nessun torneo prima degli Happy Slam, dosando meticolosamente le sue energie. Al termine della partita disputata contro De Minaur, al 20enne è stato chiesto dove si trovasse il trofeo di campione di Wimbledon.

La sua risposta è stata molto simpatica: “Lo tengo nel salotto di casa e ogni volta che mangio lo guardo", ha scherzato.

Alcaraz spiega la sua chiave per il successo

“Cerco sempre di godermi il momento e di vivere il mio sogno di bambino.

Vedo ancora il tennis come un gioco e mi diverto sempre a stare in campo. Avere il sorriso sul viso è la chiave di tutto ciò che faccio. Sorrido molto quando gioco e questo si riflette sul mio gioco. "Cosa mi rende felice? Fare cose diverse e fuori dall'ordinario e vedere il pubblico che si diverte.

Il loro entusiasmo mi rende davvero felice e questo mi dà ancora più energia. Mi piacciono i drop shot quando li sento bene in mano. Ma il mio colpo preferito è il dritto, con il quale mi sento davvero a mio agio.

Uso molta potenza con questo colpo, che spaventa la maggior parte dei giocatori, ed è per questo che è il mio preferito. Cerco di sfruttarlo al massimo, anche se non sempre funzion", ha concluso.