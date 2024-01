Wilander esalta Novak Djokovic: "Le sue imprese fanno bene a questo sport"

© Elsa/Getty Images

Tra pochi giorni prenderà il via il primo grande evento tennistico dell’anno, l’Australian Open. Dal 14 al 28 gennaio si prevede un grande spettacolo a Melbourne, dove i migliori tennisti del mondo si sfideranno, come di consueto, per aggiudicarsi il primo slam dell’anno.

Il grande favorito, nemmeno a dirlo, sarà Novak Djokovic. Il serbo, vincitore per ben 10 volte qui in Australia, viene da qualche problemino fisico, accusato durante la United Cup. Il numero uno del mondo ha già in passato dimostrato di poter andare oltre le noie muscolari, arrivando all’obiettivo finale.

Di questo argomento ne ha parlato l’ex leggenda Mats Wilander ai microfoni di Eurosport: “Djokovic ci ha già dato prova l'anno scorso che se scende in campo è pronto a dare il massimo, anche con qualche piccolo infortunio.

Aveva un infortunio alla coscia destra, ma si dava il caso che stesse colpendo il dritto con una violenza che non era mai riuscito a imprimere in carriera. E' sempre arrivato con la testa laddove il fisico lo può aver limitato, qualche volta.

Ha 36 anni, è lecito pensare che possa un po' accusare l'età che avanza. In alcuni frangenti proverà forse ad accorciare gli scambi, perchè non riesce a sostenere scambi prolungati a ritmi elevati di intensità. E' stato capace di evolvere il suo tennis nel corso degli anni, grazie all'esperienza accumulata.

Gioca lo slice di rovescio, usa la palla corta, scende di più a rete.

"Nelle fasi finali dei tornei è il migliore di sempre"

Ma la più grande cosa che dobbiamo tenere a mente di lui è che non ha mai avuto bisogno di performare al meglio nei primi turni, tantomeno due settimane prima del torneo.

Prendi le Finals di Torino, per esempio. Ha perso nel girone una battaglia con Sinner per poi lasciare le briciole, quando contava davvero, ad Alcaraz in semifinale e allo stesso Sinner in finale. Potrebbe arrivare al suo picco al terzo turno, ai quarti di finale, o in finale con due set svantaggio.

Ma se ci arriva, è il migliore del mondo, è il migliore di sempre. E' il suo torneo preferito, sulla superficie preferite, nelle condizioni climatiche preferite. I giovani che possono batterlo sono tanti, la concorrenza c'è.

Ma lui è Novak Djokovic, e francamente mi auguro che vinca un altro titolo. Voglio che frantumi ogni record, che vinca contro ogni pronostico e analisi dei giornalisti come me, contro ogni speranza dei fan, lo voglio perché imprese del genere portano lo sport a un livello superiore, e il livello di gioco sale esponenzialmente.

Questo è ciò che in ultimo tutti i fan desiderano, per cui gli dico grazie e in bocca al lupo", ha concluso.