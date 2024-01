Jessica Pegula stizzita con i giornalisti: il siparietto in conferenza stampa

© Sarah Reed/Getty Images

Buona la prima di Jessica Pegula al Wta 500 di Adelaide. La tennista americana, testa di serie numero due, si è qualificata per i quarti di finale del torneo australiano, faticando più del previsto per avere la meglio sulla propria connazionale Bernarda Pera.

Dopo aver perso il primo set, la numero cinque della classifica Wta ha alzato il proprio livello nel secondo parziale, riuscendo a rimontare la sfida e imponendosi in 2 ore e 14 col punteggio di 4-6 6-2 6-3. In conferenza stampa la statunitense non ha apprezzato però la domanda sul suo rendimento nei tornei del Grande Slam, nei quali non è mai riuscita a spingersi oltre i quarti di finale.

Pegula ha parlato poi dei suoi obiettivi in vista degli Australian Open, che prenderanno il via tra meno di una settimana.

Le dichiarazioni di Jessica Pegula in conferenza stampa

La 29enne americana ha risposto così alla domanda dei giornalisti sui suoi “deludenti” risultati nei major: “Non fatemi la stessa domanda, sapete che la mia intenzione è quella di spingermi oltre i quarti di finale.

Il mio obiettivo è sempre quello di arrivare alla seconda settimana, vincendo ogni partita senza guardare troppo avanti”. Pegula ha poi aggiunto: “Se non si arriva alla seconda settimana, o se si perde al primo o al terzo turno, non lo vedo nemmeno come un fallimento.

Certo, si può essere di cattivo umore, ma non ho mai considerato un fallimento non vincere un Grande Slam. Il tennis è il tennis, bisogna ripartire e andare avanti, cercando di migliorare la settimana successiva.

Tutti i giocatori vogliono vincere un Grande Slam, è un peccato non riuscirci, ma molti di noi ci sono abituati”. La tennista americana sarà impegnata ai quarti di finale del 500 australiano contro la russa Pavlyuchenkova, per continuare la sua caccia al titolo ed arrivare in forma al major di Brisbane, in cui è reduce da tre quarti di finale consecutivi raggiunti nelle ultime tre edizioni. L’obiettivo è quello di sfatare un vero e proprio tabù.