Lorenzo Sonego stremato dopo la vittoria con Hanfmann: "Ho lottato su ogni punto"

Buona la prima per Lorenzo Sonego nel torneo Atp 250 di Adelaide. Il tennista piemontese, dopo una United Cup con più ombre che luci è riuscito a superare lo scoglio di Yannick Hanfmann con il punteggio di 7-5 2-6 7-6.

Un tie break durissimo in cui è riuscito a spuntarla 11 punti a 9. Partita molto lottata, combattuta punto a punto ma che alla fine ha sorriso all'azzurro il cui prossimo avversario agli ottavi di finale sarà lo statunitense Sebastian Korda.

Grande soddisfazione per Lorenzo, dopo una lunga battaglia sfiancante durata quasi tre ore (2.55 h): “È stato durissimo giocare contro Yannick, contrastare il suo tennis aggressivo non è stato facile.

È stata una battaglia tosta. Ho lottato su ogni punto e mi sono goduto ogni momento trascorso in campo.

"Sono felice di aver strappato la vittoria ed essere al secondo turno.

Abbiamo giocato un incredibile tie-break oggi. Sono contento di questo. È un bell'inizio di stagione, anche se sono piuttosto stanco dopo il primo turno”, ha dichiarato il nativo di Torino al termine del match contro il tedesco.

La testa ora è già al prossimo avversario, Korda, specialista della superficie: “Mi aspetta un'altra gran lotta contro Sebastian, è un ragazzo giovane e molto talentuoso. Continuerò a combattere per cercare di andare avanti nella competizione”, ha concluso il 28enne.

Survive to thrive 💪



Lorenzo Sonego saves 2 match points to defeat Yannick Hanfmann 7-5 2-6 7-6(9) at #AdelaideTennis pic.twitter.com/nDoO19CtJT — Tennis TV (@TennisTV) January 9, 2024