Tsitsipas pensa ad Alcaraz e Sinner: "Devo dimostrare alla nuova generazione che... "

"Sto aspettando la mia occasione. Ho 25 anni e quindi ancora tanto tempo. Ma non sono più quel ragazzino che andava a caccia di grandi vittorie senza niente da perdere" . Stefanos Tsitsipas sente ormai il peso della nuova generazione sulle proprie spalle, ma non ha intenzione di abbassare la guardia e rinunciare al suo grande sogno: vincere un torneo del Grande Slam.

Il greco ci è andato molto vicino al Roland Garros nel 2021, ma Novak Djokovic gli ha giocato un brutto scherzo rimontando da 0-2. Lo scorso anno - agli Australian Open - è stato ancora una volta il serbo a fermarlo in finale.

Tsitsipas su Alcaraz, Sinner e Rune: "Devo dimostrare che sono ancora qui"

In un'intervista rilasciata al quotidiano The Guardian, Tsitsipas ha espresso un pensiero molto interessante sulla nuova generazione riferendosi probabilmente ai tre leader: Carlos Alcaraz, Jannik Sinner e Holger Rune.

"Ora ci sono ragazzi più giovani che vogliono mettere in mostra le loro nuove auto, e io devo dimostrare come Novak che sono ancora qui e che tutto questo non è finito. Penso ancora che la mia vecchia macchina sia piuttosto bella.

È vintage" , ha detto il nativo di Atene prima di soffermarsi su Djokovic. "Contro Novak devi essere nella migliore forma possibile. Non ci sono scuse con lui. Non puoi scherzare nemmeno su un singolo punto. A volte è difficile reagire e trovare qualcosa perché ha aggiunto anche molta strategia al suo gioco.

Non complica eccessivamente le cose. La sua flessibilità è strabiliante, il modo in cui può allungarsi e correre, la precisione dei suoi colpi. Non è il ragazzo più alto del Tour, ma resta uno dei migliori server" .