Barbara Schett rassicura tutti: "Ho una certezza sul ritorno di Rafael Nadal"

© Chris Hyde/Getty Images

La notizia del nuovo infortunio di Rafa Nadal ha colpito tutti. Proprio quando sembrava di nuovo nella giusta direzione per tornare a meravigliare il pubblico, un nuovo stop, che lo costringerà a saltare gli Australian Open, ad un anno di distanza dalla sua ultima apparizione, proprio a Melbourne, dove ebbe inizio il suo calvario.

"Ciao a tutti. Durante la mia ultima partita a Brisbane ho avuto un piccolo problema al muscolo che come sapete ha destato qualche preoccupazione. Una volta arrivato a Melbourne, ho avuto la possibilità di effettuare una risonanza magnetica e ho una micro lacerazione al muscolo; non nella stessa zona del precedente infortunio, e questa è una buona notizia.

In questo momento non sono pronto a competere al massimo livello al meglio dei cinque set. Quindi ho deciso di tornare in Spagna per incontrare il mio medico, curarmi e riposarmi. Ho lavorato duramente per tornare e il mio obiettivo, come ho sempre detto, è raggiungere il mio migliore livello in 3 mesi.

Volevo davvero giocare in Australia e ho avuto la possibilità di farlo per alcune partite che mi hanno reso felice. Grazie a tutti per il supporto". Queste le sue parole ad annunciare il nuovo stop.

Barbara Schett rassicura tutti

La commentatrice di Eurosport, appena appresa la notizia, ha immediatamente reagito sui suoi canali social.

La speaker non ha dubbi però sul fatto che Rafa si farà trovare pronto nel suo “giardino di casa”, la terra battuta. "Ero seduta con la mia famiglia a cena qui in Australia quando è arrivata la terribile notizia che Rafa Nadal si è dovuto ritirare dagli Australian Open.

Sappiamo che si sta concentrando sulla stagione sulla terra battuta. Vuole giocare bene, vuole essere in forma e in salute. Vuole anche giocare le Olimpiadi, quindi ha bisogno di riposare. È triste per noi, ma deve fare quello che deve fare.

Una cosa è certa: lo rivedremo. Forse non dal vivo qui agli Australian Open, ma nella peggiore delle ipotesi al Roland Garros, lo vedremo in televisione, questo è certo", ha concluso.