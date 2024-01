Il sogno della Polonia si spegne in finale: tutta la delusione di Hurkacz e Swiatek

© Brett Hemmings/Getty Images

Non sarà facile per il team polacco digerire la sconfitta arrivata nell'ultimo atto della United Cup. Iga Swiatek ha fatto ancora una volta il suo dovere aprendo i giochi con la vittoria ai danni di Angelique Kerber e Hubert Hurkacz ha quasi chiuso i conti nel match con Alexander Zverev.

Nonostante una giornata decisamente negativa in ripsota - non ha avuto nessuna palla break - il 26enne di Wroclaw è riuscito a procurarsi due championship points nel tie-break del secondo set. Uno stepitoso passante di Zverev e un brutto errore di rovescio hanno cambiato completamente volto a una partita che sembrava ormai andare in una sola direzione.

Hurkacz ha perso la disputa ed è tornato in campo per la decisiva sfida di doppio misto. L'attuale numero nove del ranking ATP e Swiatek hanno visto svanire le loro speranze solo al super tie-break finale.

Tutta la delusione di Hubert Hurkacz e Iga Swiatek

“Con Sascha è sempre una battaglia, è un grande combattente.

Alla fine è stato migliore di me. Avrei voluto rispondere meglio. Ho avuto alcune importanti occasioni e non sono riuscito a chiudere la partita. Ho provato a fare del mio meglio e cercherò di imparare da questa lezione.

È stata comunque una settimana positiva per scoprire il mio livello in questo inizio di stagione e ottenere delle risposte. È stato divertente giocare in questa atmosfera, essere con Iga e il resto della squadra" , ha spiegato un deluso Hurkacz in conferenza stampa.

"Doppio misto? Zverev ha servito davvero bene e Iga ha risposto molto meglio di me. Abbiamo trovato il ritmo nel secondo set ed ero convinto che l’andamento del match fosse cambiato, ma loro hanno giocato un paio di ottimi punti all’inizio del super tie-break” .

Swiatek, nonostante la sconfitta, si è detta orgogliosa del livello espresso in singolare( ha vinto tutte le sue partite, ndr) . “Ho ricevuto dei feedback dalle mie partite di singolare e sono felice della solidità espressa.

Non mi sentirò arrugginita quando disputerò il mio primo match a Melbourne. Sono felice di aver notato dei miglioramenti in tutte le cose su cui ho lavorato. Giocare il doppio misto rappresenta sempre una grande lezione per me" , ha detto la numero uno WTA.

"Prossimi giorni? Non prendo questo decisioni, il mio team ci penserà. Sicuramente mi riposerò qualche giorno, come sempre dopo un torneo lungo” .