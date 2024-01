United Cup - Alexander Zverev esausto ma fiero del suo team: "Ne è valsa la pena"

© Brendon Thorne/Getty Images

Quella della Germania alla United Cup è stata una vera e propria impresa. La qualificazione ai quarti di finale ottenuta in extremis come migliore seconda tra le squadre che hanno giocato a Sydney; i match point salvati da Angelique Kerber in semifinale contro Ajla Tomljanovic; i due championship points cancellati con forza da Alexander Zverev a Hubert Hurkacz nell'ultimo atto del torneo; i memorabili incontri di doppio misto.

Il team tedesco ha dovuto attraversare un cospicuo numero di sfide per battere la Polonia in finale e aggiudicarsi la seconda edizione della United Cup.

Zverev: "United Cup più dura di un torneo del Grande Slam. Siamo felici"

“Credo che questo formato, specialmente dopo aver giocato sei partite negli ultimi tre giorni, sia probabilmente più complicato di uno Slam.

In uno Slam potresti giocare cinque set, è vero, ma hai sempre un giorno di riposo per recuperare. Qui non hai tempo. Ieri sono andato a dormire verso le 05:30 del mattino. Mentalmente è un evento difficile da gestire.

Vedendo questo trofeo e i miei compagni di squadra, però, sono convinto che ne sia valsa la pena. Siamo davvero felici” , ha dichiarato Zverev in conferenza stampa. Kerber, da parte sua, ha ritrovato la gioia di competere e vincere un trofeo nel circuito maggiore: “Non avrei potuto immaginare un rientro migliore.

Ho giocato cinque match duri e non avevo idea delle condizioni in cui mi sarei ritrovata. Ieri mi sono sentita benissimo in campo. Sono stati dieci fantastici giorni. Questo è tutto ciò che mi mancava. Mi mancava giocare di fronte al pubblico.

Rappresentare la Germania, soprattutto con una squadra così speciale, è sempre un onore. Ora so a che punto sono prima degli Australian Open. Dobbiamo essere orgogliosi del modo in cui abbiamo giocato, specialmente Sascha( Zverev, ndr) “ .

Impossibile non menzionare il fondamentale contributo di Laura Siegemund. La tedesca - in coppia con Zverev - ha portato dalla sua parte tutte le partite giocate in doppio misto. “Sì, ero molto carica quando entravo in campo.

Pensavo a tutti i match point annullati prima da Angie( Kerber, ndr) e poi da Sascha. Quando ha cancellato due championship points contro Hurkacz, ho pensato: ‘In qualche modo dobbiamo farcela e vincere’ . Sono le partite che non puoi sbagliare.

Abbiamo mantenuto alta la concentrazione sin dall’inizio, siamo un’ottima coppia di doppio” .