Trofeo numero 15 ad Hong Kong per Andrey Rublev: le sue parole in vista degli AO

© Lintao Zhang/Getty Images

Inizia bene la stagione di Andrey Rublev. Il russo mette in bacheca il 15esimo titolo della sua carriera, battendo ad Hong Kong Emil Ruusuvuori. Una finale molto combattuta (6-4 6-4) che ha visto trionfare però il nativo di Mosca, che ha conquistato il 10 ° torneo sul cemento.

Ancora a secco invece il finlandese, che dovrà ancora rinviare la prima gioia. "Mi è piaciuta molto la mia settimana qui. Ho giocato un buon livello di tennis per tutto il torneo. È una bella sensazione iniziare la stagione con il titolo.

Mi è piaciuta la città, il torneo e ho giocato un buon tennis. E’ una sensazione fantastica",ha dichiarato il campione in carica a Monte-Carlo. "Grazie mille Hong Kong, ha scritto sui social mostrandosi felice con il suo nuovo trofeo"

Rublev pensa già agli Australian Open

Il ruolino di marcia di Rublev contro giocatori che non rientrano nella Top 50 è evidente.

9 vittorie di fila. L’ultima sconfitta proprio contro il numero 69 del ranking mondiale. Le difficoltà maggiori per Andrey in questa settimana sono venute dai due match precedenti alla finale, contro Arthur Fils e Juncheng Shang, che lo hanno spinto al terzo set.

Rublev dopo questa vittoria si prenderà una settimana di pausa per presentarsi al meglio al primo grande appuntamento dell’anno, a Melbourne, gli Australian Open, dove vuole interrompere la maledizione dei quarti di finale: “Penso di aver giocato ad alto livello in finale. Questo mi darà più fiducia per gli Australian Open", ha dichiarato.