Grigor Dimitrov trionfa a Brisbane: "Questo successo mi ripaga di tanti sacrifici"

Sei anni e 111 tornei dopo Grigor Dimitrov è tornato a vincere un torneo Atp. Nel pomeriggio australiano a Brisbane il tennista bulgaro ha rotto un incantesimo che durava da tanto, troppo tempo per uno con il suo immenso talento.

L’ex numero tre ha battuto in finale Holger Rune, dopo un percorso praticamente immacolato senza perdere un set, ad esclusione del match di primo turno contro Andy Murray. Dimitrov, che ha messo in bacheca il suo nono titolo in carriera dopo le Atp Finals vinte nel 2017, ha raccontato in conferenza stampa le sue emozioni: “E’ un torneo che significa molto per me.

E’ passato tanto tempo e lo aspettavo da molto. Questo mi rende molto orgoglioso. Sono stato ripagato di quanto fatto dentro e fuori dal campo negli ultimi 4 o 5 mesi. Posso ancora migliorare però in alcuni aspetti.

Chi lo sa cos’altro potrebbe aspettarmi. Al momento voglio solo godermi il momento, poi rivaluterò il tutto e tornerò al lavoro. La testa ora non può che andare agli Australian Open, che inizieranno tra una settimana.

Le sue aspettative: “Non voglio impostare aspettative nei miei confronti. Sto giocando bene ma non è detto che vincerò ancora. A volte si gioca in modo fantastico, altre sottotono. A Melbourne sarà un torneo molto diverso.

Si gioca su tre set. CI saranno condizioni diverse. Si giocherà con il tetto. CI saranno tante altre cose a cui dovrò adattarmi.

La seconda giovinezza di Dimitrov

La scintilla è scattata probabilmente dopo gli Us Open?: “Non lo so.

Ho solo cercato di essere disciplinato il più possibile. Credo che molte cose siano legate alla vita che fai fuori dal campo. Penso che dopo gli US Open ho avuto un po' di pausa. Ho dovuto rivalutare alcune cose della mia vita.

Ma sentivo di essere in buone condizioni per giocare tante partite. E’ successo e ciò mi ha dato tanta fiducia. L’ultimo successo, come detto, era datato 2017. Cosa è cambiato da quel giorno?: “Credo di essere una persona completamente diversa da allora.

Sono un giocatore migliore di quello che ero all'epoca. Penso che a causa dello stile di tutti gli altri, anche dovuto modificare un po' il mio. Credo che tutti abbiano visto che ora gioco in modo un po' diverso rispetto a prima.

Ho attraversato un bel po' di generazioni nel corso dell'anno, con tanti giocatori diversi. In ogni momento ho dovuto adattarmi. Infine sul forfait sul nuovo infortuinio di Nadal: Mi dispiace molto. Sicuramente è una delusione.

Molto più a lui che a chiunque altro. Gli auguro una pronta guarigione. Spero davvero di rivederlo almeno per la terra battuta. Non mi annoierò mai di guardarlo giocare", ha concluso.