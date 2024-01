Andy Murray torna sul possibile addio al tennis: "Non sono come Federer o Nadal"

© Elsa/Getty Images

Qualche giorno fa Andy Murray rilasciò alcune dichiarazioni che fecero discutere. Probabilmente infastidito dalla sconfitta contro Grigor Dimitrov a Brisbane, lo scozzese ammise di iniziare a pensare al suo addio al tennis.

A proposito di questa sua esternazione Tennis365 gli ha chiesto se avesse in mente già una data. "Non lo so, ad essere sincero, forse niente. Capisco meglio cosa succede quando sei Roger Federer o Rafael Nadal o Serena Williams, o chiunque altro.

Tutti vogliono vederli per l'ultima volta, per me probabilmente non è la stessa cosa", ha dichiarato con un pizzico di modestia. Il 3 volte campione slam, a 36 anni suonati si avvicina però inesorabilmente a quel triste giorno.

Secondo il tennista di Glasgow quando quel giorno arriverà, non ci sarà lo stesso affetto ricevuto da tanti altri campioni sopra citati da lui: “Quando annuncerò il mio tour d'addio, non sono sicuro di quante persone sconvolgerà...

forse nel Regno Unito”, ha concluso.

Le parole di Andy Murray

In parte l'ex numero uno ha risposto a questa domanda, dando un piccolo indizio: "Se mi trovassi nella stessa situazione della fine della scorsa stagione, probabilmente non continuerei.

Ma se fisicamente mi sento bene, i risultati sono buoni, sto giocando bene e mi diverto, potrò continuare a giocare. Vedremo come andrà quest'anno e come starò fisicamente”, ha dichiarato il tre volte campione slam.

“Se andrà bene, mi piacerebbe continuare, ma se non sarà così, se il piacere di giocare e di allenarmi inizierà a scomparire, sì, questa potrebbe essere la mia ultima stagione nel circuito", ha concluso.