Alex De Minaur on fire: il tennista australiano entra in top 10: "Ma non finisce qui"

© Brett Hemmings/Getty Images

Alex De Minaur è uno dei tennisti del momento. Il 2024 dell’australiano sembra essere iniziato sotto i migliori auspici. Negli ultimi cinque giorni è riuscito a battere di fila ben tre top 10: Taylor Fritz, Novak Djokovic e per ultimo Alexander Zverev.

Sfortunatamente la sua vittoria non bastava per qualificare la sua Australia in finale di United Cup. Ci ha pensato la Germania a raggiungere la Polonia all’ultimo atto del torneo ideato dall’ATP. A fare la differenza sono state Angelique Kerber, che ha avuto la meglio su Ajla Tomljanovic e la coppia Zverev/Laura Siegemund che ha battuto al super tie-break Matthew Ebden/Storm Hunter.

A far tornare il sorriso al nativo di Sydney c’è stata una notizia storica per lui e per il suo paese. Battendo Zverev ha raggiunto la top 10. Best ranking per lui e risultato che da tanto tempo non aveva una delle nazioni più potenti e influenti in questo sport.

De Minaur entra in un ristretto club di tennisti

L'ultimo giocatore australiano ad aver raggiunto la vetta della classifica ATP è stato l'ormai ritirato Lleyton Hewitt, che l'ha raggiunta nel 2000. Da menzionare anche Nick Kyrgios, che ci è andato vicino e forse ci sarebbe riuscito se Wimbledon 2022 avesse distribuito punti.

Questa la lista completa dei tennisti australiani che hanno militato in top 10: John Newcombe, Rod Laver, Ken Rosewall, Tony Roche, John Alexander, Peter McNamara, Pat Cash, Patrick Rafter, Mark Philipoussis, Lleyton Hewitt e per ultimo De Minaur Le parole di De Minaur, entusiasta di questo grande risultato: “Questo è ciò per cui ho lavorato duramente per anni.

È una grande pietra miliare nella mia carriera, ma non finisce qui, c'è ancora molto da fare. Voglio continuare a impegnarmi ogni giorno per migliorare e sono molto motivato su ciò che questo tour può portarmi".