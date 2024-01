Zverev-Kerber sul team polacco: "Loro più riposati. Non abbiamo niente da perdere"

© Brett Hemmings/Getty Images

Il team tedesco dovrà essere bravo a recuperare le energie fisiche e mentali spese nella folle sfida con l'Australia per darsi l'opportunità di battere in finale di United Cup la Polonia. Match point annullati, continui ribaltamenti di fronte: le tre partite giocate quest'oggi sono state intense, cariche di emozioni e dispendiose sotto ogni punto di vista. Alexander Zverev ha vinto il primo set contro Alex de Minaur e iniziato bene il secondo, ma si è ritrovato in campo per il doppio misto decisivo dopo aver subito una dolorosa rimonta.

In coppia con Laura Siegemund ha infine sconfitto Matthew Ebden e Storm Hunter al super tie-break del terzo set cancellando due match point.

United Cup - La Germania affronterà la Polonia in finale: le parole dei protagonisti



“Angie( Kerber, ndr) ha salvato la squadra oggi.

Sono davvero felice per lei, è stato un match incredibile. Anche quello disputato in doppio misto: tante emozioni, tanti match point da una parte e dall’altra. Sono felice di aver vinto alla fine. Siamo in finale. I componenti del team polacco saranno contenti di essere rimasti a letto nelle ultime ore, ma lo siamo anche noi per avere raggiunto la finale( ride, ndr) .

Penso che Alex de Minaur abbia giocato la sua migliore partita contro di me oggi. Si trova in un incredibile stato di forma. Ovviamente fa male perdere, soprattutto cedendo la battuta alla fine del secondo e all’inizio del terzo set.

In quel momento la partita mi è sfuggita dalle mani" , ha detto Zverev in conferenza stampa. Il tedesco dovrà vedersela con Hubert Hurkacz. "Sarà completamente diverso giocare contro Hurkacz. È un big server e credo che si saranno meno scambi lunghi, ma non vedo l’ora di affrontare questa sfida.

Immagino che sarò molto più stanco di lui. Penso che la Polonia sia la favorita a prescindere dagli avversari: possono contare su Hubi e Iga Swiatek” . A fronteggiare la numero uno WTA sarà Angelique Kerber.

La tedesca ha ritrovato la vittoria - l'ultima risaliva al 29 giugno 2022 - salvando due match point contro Ajla Tomljanovic. “Sono felice di avere vinto la mia prima partita in singolare qui. È stata davvero intensa e ho salvato anche due match point.

È sempre dura giocare contro Ajla, specialmente in Australia. Sono contenta della mia prestazione e orgogliosa della mia squadra. Abbiamo vissuto tante emozioni questa sera, speriamo di recuperare velocemente. Swiatek? Non ho niente da perdere.

Loro sono in camera; noi dobbiamo ancora ricevere trattamenti e tornare in albergo” , ha confessato Kerber.