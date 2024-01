Holger Rune: "Mi dispiace non poter affrontare Rafael Nadal in finale, ma... "

© Bradley Kanaris/Getty Images

"È stata una bella partita. Ho iniziato molto bene, rispondendo alla grande e mettendo il mio avversario sotto pressione. Sono riuscito a mantenere il servizio quando contava e ho vinto il tie-break. Le cose sono andate esattamente come volevo, perché il mio obiettivo era giocare il maggior numero di partite possibile.

Proverò a vincere anche domani" . È un Holger Rune al settimo cielo quello che si è presentato in conferenza stampa al termine della semifinale vinta contro Roman Safiullin al Brisbane International. Il tennista danese avrà la possibilità di conquistare il quinto titolo in carriera: per farlo dovrà però battere la concorrenza di un Grigor Dimitrov in grande spolvero.

Il bilancio degli scontri diretti è in perfetta parità: Rune ha vinto il match disputato agli ottavi di finale di Wimbledon; Dimitrov quello a Pechino.

Holger Rune: "Mi dispiace non poter affrontare Nadal in finale? Sì, ma...

"

"È stata una settimana fantastica finora, ho affrontato grandi tennisti. Sono emozionato per la finale di domani, poi penserò a Melbourne. Domani sarà una grande sfida e proverò a testare il mio livello quando conta il punto conta davvero.

Cercherò semplicemente di gestire tutto nel miglior modo possibile" , ha spiegato Rune prima di soffermari sui suoi obiettivi stagionali. "L'obiettivo è finire il lavoro domani ed esprimere lo stesso livello a Melbourne.

È stato un grande torneo. Sapevo della presenza di Rafael Nadal e hanno partecipato tennisti del calibro di Andy Murray e lo stesso Dimitrov. Quella tra Rafa e Jordan Thompson è stata un'ottima partita, molto bella da guardare.

Mi dispiace non poter affrontare Nadal in finale? Sì, ma questo è il tennis. Mi concentro solo sulla partita; il resto non dipende da me. Devo solo pensare al mio tennis" .