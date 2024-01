Grigor Dimitrov in finale a Brisbane: "La giusta ricompensa per come sto giocando"

© Bradley Kanaris/Getty Images

Dopo aver concluso alla grande il 2023, Grigor Dimitrov ha iniziato nel migliore dei modi anche il nuovo anno. Il tennista bulgaro ha infatti concesso il primo set della stagione a Andy Murray al primo turno dell’Atp 250 di Brisbane, prima di infilare 4 vittorie consecutive che gli sono valse la finale del torneo australiano contro Holger Rune, in programma domenica 7 gennaio.

Un cammino netto, che ha visto come ultima vittima Jordan Thompson in semifinale, il padrone di casa capace di eliminare Rafa Nadal al turno precedente. 6-3 7-5 il punteggio a favore del 32enne bulgaro, che contro Rune andrà a caccia del suo primo titolo dopo oltre sei anni.

In conferenza stampa Dimitrov ha parlato della possibilità di tornare al successo dopo un lunghissimo digiuno, soltanto sfiorato nelle due finali disputate lo scorso anno a Ginevra e Parigi Bercy.

Le parole di Grigor Dimitrov

La testa di serie numero due ha commentato così la vittoria su Thompson in semifinale: “Nel game in cui ho concesso tre palle break la partita sarebbe potuta cambiare.

Tuttavia, sono rimasto molto aggressivo. Credo che la prima di servizio mi abbia aiutato molto. Ho cercato di concentrarmi su un punto alla volta. Quel game mi ha dato un po' di respiro per rimanere in partita ma anche per cercare di essere aggressivo in ogni occasione che ho avuto”.

Sulla voglia di tornare a sollevare un trofeo, Dimitrov ha dichiarato: “Penso che sia stato fantastico per me e per la mia squadra continuare a fare quello che abbiamo fatto negli ultimi mesi. La nostra più grande ricompensa, il nostro più grande premio, è giocare queste partite.

Sono quelle le partite a cui vogliamo partecipare. Naturalmente si vuole vincere. Sono molto orgoglioso di tutte le cose che ho fatto finora, penso che giocare la finale sia la giusta ricompensa. Darò il 100% di me stesso”.

Ci sono 12 anni di differenza tra il tennista bulgaro e l’altro finalista, Holger Rune, che ha recentemente dichiarato di voler vincere uno slam quest’anno. “Ognuno parla per sé a questo proposito.

Quello che è riuscito a fare negli ultimi due anni è stato incredibile da vedere. Penso che ci sia un gruppo di giovani, diciamo molto più giovani, che hanno fatto molto bene. Sono al top in questo momento.

Sembrano quasi al loro apice. Ma non bisogna dimenticare la mia generazione. Anche noi abbiamo esperienza. Diciamo che se facciamo le cose giuste al momento giusto, non si può mai sapere come andranno le cose. Come persona esperta, si può raccogliere qualche conoscenza dal passato e cercare di applicarla in certi momenti.

Sento di poter imparare in un certo senso da ogni giocatore, che abbia o meno 20 anni. Ora ho 32 anni, quindi la situazione è diversa. Voglio essere una persona aperta” ha concluso l’attuale numero 14 del ranking Atp.