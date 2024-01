Australian Open - L'ex tennista sorprende tutti: "Alexander Zverev è il favorito"

© Jason McCawley/Getty Images

La sorprendente previsione di Coco Vandeweghe. Si avvicinano gli Australian Open e l’ex tennista americana, semifinali degli Australian Open nel 2017 e attualmente analista di TennisChannel, si è lasciata andare ad un pronostico piuttosto azzardato.

Alla domanda su chi possa essere il vincitore del primo slam dell’anno, la 32enne americana ha risposto Alexander Zverev. Coco si è infatti interrogata sulle condizioni di Rafael Nadal e Novak Djokovic, commentando che secondo lei lo spagnolo, nonostante il suo calibro, non sia ancora in uno stato di forma da poter competere per un evento di questa portata, mentre sul numero uno del mondo ha ipotizzato che l'infortunio al polso rimediata durante la United Cup possa condizionare il suo cammino.

L’ex tennista americana ha tenuto fuori dalla sua analisi Carlos Alcaraz, Jannik Sinner e Daniil Medvedev, tra i tennisti più accrediti al successo finale secondo critica e bookmakers, proponendo un nuovo campione slam.

CoCo’s pick for the #AusOpen might surprise you 😮 pic.twitter.com/hHGIt0PabK — Tennis Channel (@TennisChannel) January 4, 2024

Le parole di Alexander Zverev dopo il match con Tsitsipas

Il tennista tedesco è attualmente impegnato con la sua nazionale a Sydney in United Cup, dove si qualificato per le semifinali dopo aver battuto la grecia di Stefanos Tsitsipas.

In conferenza stampa il 26enne di Amburgo si è detto felice per il risultato. “Sono felice di poter aiutare la squadra, perché l'anno scorso non potevo proprio farlo. Ho perso tutti i miei incontri di singolare.

Ho vinto un misto con Laura. Non aveva molta importanza. Le cose possono cambiare rapidamente” ha dichiarato Zverev. L’ex numero due del mondo ha poi parlato dell’importanza delle Olimpiadi, delle quali detiene il titolo di campione in carica.

“Sarà uno degli eventi più importanti di quest'anno, questo è certo. Con i Grandi Slam, è l'evento più importante. Non vedo l'ora di tornarci. E non vedo l'ora di rappresentare la Germania” ha spiegato il tedesco. Il tedesco arriverà dunque al primo slam con un ottimo stato di forma e con una sostenitrice in più.