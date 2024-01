United Cup - Zverev porta la Germania in semi: "Felice di poter aiutare la squadra"

© Brett Hemmings/Getty Images

Alexander Zverev ha trascinato la Germania fino alle semifinali della United Cup e il suo apporto è risultato decisivo sia in singoalre che in doppio misto. Nel primo caso ha vinto i tre incontri disputati contro Lorenzo Sonego, Adrian Mannarino e Stefanos Tsitsipas; nel secondo - in coppia con Angelique Kerber e poi con Laura Siegemund - si è aggiudicato i due doppi decisivi nelle sfide con Italia e Grecia.

Quest'ultimo successo ha permesso al team tedesco di raggiungere i padroni di casa dell'Australia nel penultimo atto del torneo ideato dall'ATP.

Zverev porta la Germania in semifinale: "Sono felice di poter aiutare la squadra"

"Sono felice di poter aiutare la squadra, perché l'anno scorso non ci sono riuscito e ho perso tutti i match di singolare.

Ho parlato con Angie( Kerber, ndr) . Ci sono state occasioni - come in Hopman Cup - in cui siamo arrivati in finale e non sono riuscito a vincere nemmeno una partita in singolare. Finora è stato il contrario, ma le cose possono cambiare rapidamente, specialmente per una giocatrice come Angie.

Sono sicuro che lei sia una giocatrice in grado di poter invertire rapidamente la tendenza" , ha spiegato Zverev in conferenza stampa prima di pensare al prossimo match con Alex de Minaur. Il nativo di Sydney ha sconfitto per la prima volta Novak Djokovic nella partita che ha inaugurato il quarto di finale tra Australia e Serbia.

"Non sapevo di essere avanti 6-1 negli scontri diretti. Ma penso stia giocando il miglior tennis della sua carriera. Battere Novak in due set lo dimostra. Le cose sono cambiate dall'ultima volta in cui ci siamo affrontati - credo a Roma nel 2022 - e credo che lui sia migliorato molto.

È positivo avere un record come questo negli scontri diretti, ma mi aspetto una partita difficile. Non vedo ll'ora di scendere in campo" .