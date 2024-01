Mouratoglou spiega: "Eleganza di Federer ineguagliabile, ma il GOAT è un altro"

© Getty Images

Patrick Mouratoglou è tornato a parlare del dibattito sempre acceso e in primo piano sul GOAT. Il tecnico francese ha già diverse volte detto la sua, riconoscendo nella figura di Novak Djokovic il tennista più forte di tutti i tempi, non sminuendo ovviamente gli altri due fuoriclasse, Roger Federer e Rafa Nadal, con il quale si gioca il ‘titolo’.

Tramite un tweet su X, l’ex coach delle sorelle Williams ha dato un nuovo punto di vista alla discussione: “Non c'è dubbio che l'eleganza e il tennis ispirato di Roger siano ineguagliabili, così come non c'è discussione su chi sia il GOAT.

In questo caso, i risultati sportivi sono l'unico metro di misura”. Un parere in questo caso non propriamente specificato, ma che è ben chiaro a chi conosce il suo pensiero.

No doubt that Roger’s elegance and inspired tennis is unmatched as much as there is no discussion about who is the Goat.

In that matter, sports achievements is the only metric. — Patrick Mouratoglou (@pmouratoglou) January 4, 2024