Toni Nadal è cauto su Rafa: "Dobbiamo vederlo in partite più difficili"

Il ritorno di Rafa Nadal nel circuito, un anno dopo la sua ultima apparizione, ha entusiasmato tutti. In pochi si sarebbero aspettati che il fuoriclasse spagnolo potesse tornare già così in forma. In attesa di Jordan Thompson, suo avversario ai quarti di Brisbane, l’ex numero uno ha fatto fuori senza particolari patemi Dominic Thiem e Jason Kubler.

Intervistato ai microfoni di Onda Cero Mallorca, suo zio Toni Nadal, storico allenatore di Rafa, si è detto soddisfatto di quanto visto finora, ma aspetta di vederlo di fronte prima ad avversari di livello più alto, prima di dare un giudizio definitivo.

Rafa può essere molto contento perché il livello che sta mostrando è abbastanza buono. È un inizio entusiasmante, ma dobbiamo vederlo in partite più difficili. Al momento, le cose stanno andando quasi meglio del previsto.

Rafa ha sempre avuto la capacità di tornare in forma molto rapidamente. A volte, dopo numerosi infortuni, è tornato anche meglio di prima. Questa volta è più difficile perché ci sono gli anni ed è più complicato.

Vediamo se riuscirà a continuare così”, ha concluso.

Inizia la scalata di Nadal

Intanto Rafa ha cominciato il nuovo anno alla posizione numero 672 in graduatoria ma, con queste due affermazioni, ha recuperato 221 posti in praticamente 4 giorni: infatti, attualmente il vincitore di 22 titoli del Grande Slam occupa attualmente virtualmene la 451esima posizione del ranking.

La grande scalata è appena cominciata per Nadal, che in caso di semifinale entrerebbe in top 350. Se lo spagnolo riuscisse nell'impresa di rientrare e vincere al primo colpo un torneo, si avvicinerebbe alla top 200 in attesa di scoprire cosa riuscirà a ottenere agli Australian Open.