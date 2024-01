Binaghi e il successo in Davis: "Se non avessimo battuto la Slovenia nel 2011... "

© Clive Brunskill/Getty Images

La terza tappa del Trophy Tour ha esposto la meravigliosa insalatiera all'interno dell'Aula Consiliare in Piazza Segni, Arzachena. Ripensando al lungo cammino che ha permesso all’Italia di costruire le basi per ottenere il secondo storico successo in Coppa Davis lo scorso 26 novembre, è impossibile non menzionare la vittoria registrata ai danni dello Slovenia nel 2011 proprio presso il Circolo Tennistico Corracilvuna di Arzachena.

Una vittoria che ha regalato agli azzurri la possibilità di guadagnare il World Group l’anno successivo. In quell’occasione, la sfida terminò 5-0 grazie alle vittorie in singolare di Fabio Fognini, Simone Bolelli e Potito Starace, e in doppio di Daniele Bracciali e lo stesso giocatore campano.

Il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel Angelo Binaghi ha voluto ricordare il passato per ribadire l’importanza del progetto creato intorno al movimento tennistico italiano.

Binaghi: "Senza il successo contro la Slovenia nel 2011 non avremmo vinto la Davis"

“Ci abbiamo messo 12 anni a tornare in Serie A, e altri 12 a riportare la Coppa Davis in Italia.

Sicuramente è opera di un grande giocatore come Jannik Sinner che tutto il mondo ci invidia, di una grande squadra composta da grandi giovani che possono darci grandi soddisfazioni, e un grande capitano. Ma non sarebbe successo se non avessimo battuto la Slovenia qui ad Arzachena nel 2011.

Mai si era giocato un incontro in una città così piccola come Arzachena. Battemmo anche un altro record, perché un incontro ufficiale della nazionale di un grande sport come il tennis non credo ci sia mai stato e difficilmente ci sarà per un problema di impianti" , ha spiegato Binaghi nelle parole raccolte dal sito ufficiale della FITP.

"Si fece una cosa fuori dall'ordinario, una vera e autentica pazzia. Per fare le pazzie bisogna essere un po' estrosi, avere il coraggio di buttare il cuore oltre l'ostacolo e provare a sognare in grande. L'incontro fu molto particolare, noi non avevamo ancora una squadra così forte, anzi era il dodicesimo anno in cui l'Italia viaggiava tra la Serie B e la Serie C.

Quello fu l'incontro della svolta, contro la Slovenia. Temevamo Bedene, naturalizzato dalla Gran Bretagna, che però non stava bene e non giocò nella prima giornata. Vincemmo, ricordo il campo in festa. Abbiamo scritto una pagina indelebile dello sport in Gallura” .