Alexander Zverev si racconta: "Ho il diabete. Ecco quando ho scoperto di averlo"

© Valerio Pennicino/Getty Images

Alexander Zverev ha recentemente dichiarato di essere malato di diabete. Una notizia destinata a scombussolare il mondo del tennis, che non immaginava che uno dei suoi protagonisti potesse parlarne così apertamente. Il campione tedesco ha deciso di vuotare il sacco, confidando questo suo segreto alla stampa.

Essere un grande giocatore nonostante il problema è possibile, e lui ne è un esempio. L’ex numero tre al mondo ha rilasciato una bella intervista a Tennis Magazine, raccontando come da piccolo ha scoperto di avere questa malattia: “Ero troppo piccolo, ricordo solo i racconti della mia famiglia quando mi ammalavo di un virus molto grave.

Poi ho dovuto essere vaccinato, come ogni bambino normale, ma ero comunque malato. Il mio corpo ha avuto una reazione dopo la vaccinazione: il diabete. Avevo solo 4 anni, non mangiavo per giorni, bevevo soltanto. La mia glicemia era sempre incredibilmente alta, ma non lo sapevamo, finché i miei genitori non sono tornati dal medico e lì è stato confermato. Non conosco una vita senza diabete, per me è normale.

Ho sempre voluto essere un tennista, ho sempre voluto diventare uno sportivo. Ero un bambino molto attivo, praticavo diversi sport: tennis, hockey e calcio, tutti contemporaneamente. Ma il mio sogno è sempre stato quello di diventare un tennista e di giocare i più grandi tornei del mondo.

Lo dico molto semplicemente: la vita che ho ora è quella che ho sempre sognato.

"Con il diabete si può ottenere qualsiasi risultato"

Convivere con il diabete non significa precludersi qualcosa, benché meno essere uno sportivo di alto livello: “Nessuno vuole avere il diabete, nessuno vorrebbe avere questa malattia perché pensa che possa renderti più forte.

Alla fine, ho dovuto crescere più in fretta e assumermi le mie responsabilità. Il diabete è una responsabilità che dura tutta la vita, credo che questo mi abbia aiutato. Quando mi dicono che non posso fare qualcosa, cerco sempre di dimostrare il contrario.

Questo mi succede nello sport ma anche nella vita, sono molto testardo. Ecco perché il diabete può avermi dato una motivazione in più, ma ora credo che con il diabete si possa vivere una vita normale e ottenere qualsiasi risultato.

Perché ne ha parlato solo ora: “L'argomento mi metteva a disagio per diversi motivi. In primo luogo, non volevo avere una scusa nello sport, davo troppa importanza a questo aspetto, vincere o perdere. In secondo luogo, non volevo che tutti lo sapessero, preferivo mantenere il segreto.

Di solito mi facevo le iniezioni durante l'anno, non volevo che si sapesse che ero diabetico o che avevo una malattia. Molte persone non sono informate, non capiscono cosa sia il diabete, quindi ora voglio educare e incoraggiare i bambini.

Devono imparare a essere diabetici e allo stesso tempo continuare a perseguire i loro sogni come se fossero normali. Il tedesco ha istituito anche una fondazione che sensibilizza questa malattia: "Al di fuori dello sport, sono molto entusiasta della mia Fondazione: voglio che tutte le persone con diabete possano vivere una vita piena, che possano invecchiare con questo problema.

A livello privato, mi piacerebbe avere una famiglia, costruire qualcosa di mio, voglio la tranquillità”, ha concluso.