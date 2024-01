De Minaur dopo la vittoria contro Djokovic: "Posso dire di aver battuto il GOAT"

© Paul Kane/Getty Images

"È fantastico ed è difficile trasformare in parole le emozioni che sto provando in questo momento. È una sensazione molto bella. Sono felice di poter dire di aver vinto contro il GOAT. Non ho ancora elaborato quello che è appena successo" .

Alex de Minaur ha ottenuto la vittoria più importante della sua carriera alla United Cup battendo per la prima volta Novak Djokovic con il punteggio di 6-4, 6-4. Il serbo, che ha dovuto fare ancora i conti con i problemi al polso, aveva vinto 43 partite consecutive in Australia.

De Minaur si è preso in qualche modo la sua personale rivincita contro tutte le persone che non hanno mai creduto in lui a causa del suo stile di gioco.

Alex de Minaur: "Posso dire di aver battuto il GOAT. È fantastico"

"Ho sentito dire durante tutta la mia carriera: 'Non sei abbastanza grande, non sei abbastanza forte, i tuoi colpi non sono potenti, non diventerai mai un top player' .

Tutto questo non ha fatto altro che aggiungere benzina al mio motore, pronto a dimostrare alle persone che si sbagliano. Ognuno può pensare quello che vuole, io penso a ottenere il massimo da me stesso" , ha raccontato l'australiano in conferenza stampa.

De Minaur ha mostrato in campo un atteggiamento diverso rispetto a quello adoperato nell'ultimo match con Djokovic. Lo scorso anno agli Australian Open, il serbo gli ha lasciato solo cinque game. "Ho imparato la lezione nel 2023 sulla Rod Laver Arena.

Quindi ho preferito pensare solo a me stesso e concentrarmi sulle cose che dovevo fare" . Il primo e fondamentale punto ha permesso ad Ajla Tomljanovic di giocare con maggiore tranquillità il secondo match. L'australiana ha dominato contro Natalija Stevanovic e portato la sua squadra in semifinale alla United Cup.