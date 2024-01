United Cup - Polonia in semifinale: le parole di Iga Swiatek e Hubert Hurkacz

© Paul Kane/Getty Images

La prima squadra a raggiungere le semifinali alla United Cup è stata la Polonia. Il team guidato da Hubert Hurkacz e dalla numero 1 della classifica WTA Iga Swiatek ha superato per 3-0 la Cina e attende la Francia o la Norvegia.

La soddisfazione dei componenti del Team Polonia per la semifinale raggiunta in United Cup

Nella conferenza post-partita i componenti del Team polacco hanno manifestato la propria soddisfazione. Swiatek ha sottolineato il proprio compiacimento dichiarando: “Ho soddisfatto le mie aspettative nei miei match di singolare.

Qinwen mi ha messo un po' di pressione,soprattutto all'inizio della partita, ma sono riuscita ad andare ad un livello più alto. Sono contenta di come ho giocato. Ho guardato anche un po' i singoli di Hubi. Sì, lui sembrava piuttosto fiducioso.

Sembrava che avessimo tutto sotto controllo. Quindi sono contenta dellaprestazione di oggi”.

Hurkacz ha parlato della prestazione odierna affermando: “Una partita sicuramente migliore dal mio lato. Ho servito un po' meglio.

Sicuramente mi sono sentito meglio oggi in campo. Mi sentivo come se le cose su cui lavoriamo il giorno precedente stiano dando i loro frutti. Grazie a Iga abbiamo avuto la possibilità di giocare un'altra partita. Decisamente soddisfatto della vittoria.

Ho visto Iga come ha giocato, ha colpito in modo straordinario i colpi”. Nel corso della competizione Swiatek ha vinto contro 2 tenniste in top-15 e ha sottolineato come ciò accresca la fiducia nel proprio tennis.

“Sicuramente sento che sto giocando bene e faccio progressi rispetto allo scorso anno. Mi sento come se avessi più abilità nel giocare su questi campi in cemento più veloci. Sento solo che sono davvero ad un buon punto fisicamente e mentalmente.

Negli Slam c’è maggior pressione” ha detto la tennista originaria di Varsavia.

Swiatek e Hurkacz hanno evidenziato la gran presenza di tifosi polacchi a Perth, la tennista ha sottolineato: “Questa è la mia prima volta a Perth; quindi, io non avevo idea di come sarebbe apparso.

Non direi che sia una sorpresa perché ovunque vada, di sicuro ci sono molti polacchi che vengono e ci sostengono”.

Hurkacz a riguardo ha dichiarato: “È stato davvero fantastico. Prima volta qui a Perth. Vedere così tanti tifosi polacchi,ti dà sempre energia extra”