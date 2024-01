Carlos Moyà: "Rafael Nadal mi ha stupito. Non mi aspettavo..."

© Bradley Kanaris/Getty Images

Il ritorno nel circuito di Rafael Nadal è stato probabilmente la notizia più bella di questo inizio stagione. La leggenda spagnolo ha vissuto un 2023 pieno di dubbi e incertezze, passando più tempo in infermeria, che in campo.

Cosa che gli hanno fatto dubitare di poter mettere gli ultimi mattoncini della sua splendida carriera. Il match disputato contro Dominic Thiem ieri a Brisbane ha fugato tanti dubbi, facendo dimenticare per un attimo quanto passato dall’ex numero uno nell’anno appena trascorso.

Una vittoria di grande forza, pur non avendo praticamente alle spalle da esattamente un anno. In un’intervista a L'Equipe, Carlos Moyà, il suo allenatore, ha commentato il ritorno in grande stile del 22 volte campione slam, confidando anche quando, secondo lui, torneremo a vedere la miglior versione del suo assistito.

"Sono molto contento della sua prestazione, soprattutto se conosciamo le circostanze. Non potevo chiedere di più di quello che è successo contro Dominic Thiem. Ci sono sempre piccole cose da migliorare, ma tutto andrà gradualmente al suo posto. Il livello è stato molto buono, probabilmente migliore di quanto ci aspettassimo.

Ora dobbiamo continuare a evolverci e a progredire partita per partita", ha spiegato.

L'obiettivo di Rafa

Come tutti sanno Nadal ha nel Roland Garros il suo torneo preferito, e cercherà di arrivarci al massimo delle condizioni fisiche: “Credo che vedremo il suo meglio in primavera, verso marzo o aprile.

Avrà bisogno di una decina di partite per acquisire fiducia, per ritrovare il suo ritmo. So che tornerà al meglio. Con Rafa ci si può aspettare di tutto, è Rafa. L'idea è di essere al 100% per il Roland Garros.

Forse lo sarò prima, forse questa settimana (ride). Con Rafa non si sa mai. Prende la sua magia da chissà dove, ecco perché è Rafa", ha concluso.