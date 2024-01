Musetti e la paternità: "Grande cambiamento. È l’anno più importante della mia vita"

© Alexander Scheuber/Getty Images

Includendo anche la partita persa contro Miomir Kecmanovic nella sfida valida per l'accesso alla finale di Coppa Davis tra Italia e Serbia, erano sei le sconfitte consecutive registrate da Lorenzo Musetti a partire dal China Open.

Quella ottenuta ai danni di Karen Khachanov lo scorso 29 settembre - sempre nell'evento cinese - risultava ancora l'ultima vittoria del talento di Carrara nel circuito. L'azzurro è riuscito a interrompere questa negativa striscia iniziando il 2024 nel migliore dei modi: con un successo.

Musetti ha superato Chak Lam Coleman Wong con il punteggio di 6-4, 7-5 in un'ora e 46 minuti al torneo ATP 250 di Hong Kong e domani sfiderà Pavel Kotov sul Campo Centrale con l'obiettivo di staccare il pass per i quarti di finale.

Lorenzo Musetti: "È l'anno più importante della mia vita. Voglio continuare a crescere"

“È stato piuttosto bello giocare il mio primo match del 2024 in una città in cui non ero mai stato.

È la mia prima volta a Hong Kong e mi sono goduto l’atmosfera presente sugli spalti. Ovviamente contro Coleman( Wong, ndr) il pubblico non era dalla mia parte, ma penso sia giusto. Lui ha giocato un grande match, soprattutto nella parte finale ha lottato duramente.

Ha servito davvero bene. Non lo conoscevo bene prima della partita. Posso dire che è una brava persona e un ottimo giocatore. Penso che avrà un brillante futuro davanti a sé e gli auguro buona fortuna" , ha dichiarato l'italiano nell'intervista post-partita.

Musetti diventerà presto papà: l'annuncio è arrivato durante la fase a gironi di Coppa Davis. Un grande passo che vuole sfruttare per continuare a maturare sia come giocatore che come persona "Porterai tuo figlio a Hong Kong il prossimo anno? Spero di sì.

È un grande cambiamento per me e sarà l’anno più importante della mia vita. Sono fortunato ad avere una fidanzata come Veronica, a cui mando un forte bacio. Non è facile stare lontano da lei.

Sto cercando di fare del mio meglio per essere più maturo in campo e crescere. Sono felice e spero di poter portare Ludovico in campo a Hong Kong il prossimo anno” .