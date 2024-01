La clamorosa ammissione di Andy Murray: "Potrebbe essere la mia ultima stagione"

© Bradley Kanaris/Getty Images

Quella di ieri è stata una sconfitta bruciante per Andy Murray. Sconfitto da Grigor Dimitrov, dopo essere andato in vantaggio di un set, ha recato molta frustrazione nel tennista britannico, che nel dopo match si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni che non sono passate inosservate “Se mi trovassi nella stessa situazione della fine della scorsa stagione, probabilmente non continuerei.

Ma se fisicamente mi sento bene, i risultati sono buoni, sto giocando bene e mi diverto, potrò continuare a giocare. Vedremo come andrà quest'anno e come starò fisicamente”, ha dichiarato il tre volte campione slam.

L’ex numero uno non ha chiuso le porte ad un clamoroso ritiro a fine stagione, qualora le sensazioni non dovessero essere buone: “Se andrà bene, mi piacerebbe continuare, ma se non sarà così, se il piacere di giocare e di allenarmi inizierà a scomparire, sì, questa potrebbe essere la mia ultima stagione nel circuito", ha spiegato.

Il pensiero di Henman

Qualche giorno fa si era espresso sull'argomento anche Tim Henman, palesando le sue perplessità sulla tenuta fisica e mentale del campione scozzese. L'ex numero 4 del mondo e ora consulente, ha detto che vorrebbe vederlo molto più rilassato in quella che potrebbe essere una delle ultime stagioni della sua gloriosa carriera: "Alla fine della stagione, non sembrava divertirsi in campo.

Il suo atteggiamento non era buono. In questa fase della sua carriera, non si vuole solo che ottenga buoni risultati, ma che si diverta. Non giocherà a tennis per sempre. Quello che voglio per Andy Murray è giocare bene, vincere e divertirsi. Quindi, sì, terrò le dita incrociate”, ha dichiarato il britannico.