Naomi Osaka dopo il ritorno in campo: "Voglio essere un esempio per mia figlia"

© Chris Hyde/Getty Images

Non poteva esserci un rientro migliore per Naomi Osaka, che dopo aver saltato l’intera stagione 2023 per la nascita della figlia, è ritornata in campo nel primo giorno dell’anno a Brisbane, imponendosi 6-3 7-6(9) contro la tedesca Korpatsch.

Per la quattro volte campionessa slam si tratta della prima vittoria dopo oltre un anno e mezzo, il miglior modo per aprire una stagione in cui la tennista giapponese vuole tornare al vertice del tennis mondiale. In conferenza stampa l’ex numero uno ha commentato il suo ritorno in campo, raccontando come la nascita della figlia le abbia cambiato la vita.

Le parole di Naomi Osaka

La tennista giapponese ha spiegato come la maternità abbia cambiato totalmente la sua visione delle cose. “Oggi mi sentivo come se Shai mi stesse guardando. Volevo fare del mio meglio per lei.

Inoltre, verso la fine, quando firmavo gli autografi, ero più consapevole dei bambini. Ora li vedo in modo diverso perché sono mamma anch'io e riesco a immaginare Shai a quell'età. Voglio essere un buon modello per mia figlia.

Penso che la sua nascita mi abbia influenzato molto. Mi ha insegnato a essere molto più paziente. Credo che anche il parto sia stata la cosa più dolorosa che abbia mai provato. Inoltre, ho pensato che mi sono allenata quasi subito dopo il parto per trovarmi proprio in questo punto.

Sono molto felice di aver vinto questo incontro. Non vedo l'ora che arrivi il prossimo” ha raccontato Osaka. La 26enne ha poi commentato il suo ritorno in campo dopo oltre un anno. “Sento di aver giocato a un buon livello.

Oggi credo di aver servito abbastanza bene. Penso che anche la mia avversaria abbia giocato molto bene. Onestamente, l'unica cosa a cui riesco a pensare sono i nervi saldi che avevo. Quindi ho solo superato questo match molto difficile e spero di poterne trarre vantaggio.

È stato bello sentire il contatto con la racchetta” ha detto Osaka, che sul suo prossimo match ha aggiunto: “Credo che il mio prossimo incontro sarà un ottimo banco di prova. Ci ho giocato un paio di volte, è un'avversaria molto dura”.

L’ex numero uno della classifica Wta ha riflettuto sull’avvento delle nuove tenniste negli ultimi anni, da Swiatek a Gauff. “Mi sembra che il tour abbia sempre avuto donne di qualità. Ho sempre provato molto rispetto per Barty.

Quando giocavo io, lei era la numero 1. Anche la Pliskova era lì. C'è sempre un ottimo gruppo di giocatrici al vertice che giocano molto bene. Le ragazze che sono al vertice adesso mi sembra ci fossero anche quando c'ero io, hanno semplicemente migliorato il loro gioco” ha dichiarato la tennista nipponica.

Osaka ha infine concluso parlando dei suoi obiettivi nel nuovo anno: “Quando ho fatto un'intervista con Shuzo, ho parlato di obiettivi piuttosto grandi. Li ho ancora nel cuore, ovviamente. Voglio fare bene a Parigi. Ma credo che per me sia importante sapere che si tratta di una partita alla volta.

Ora sono qui e voglio fare bene. Alla fine di tutto, se qualcosa dovesse andare storto, so che posso contare su di me per avere un'ottima fine dell'anno, ad esempio verso gli US Open. Sono una persona che ama gli incontri. Ho costruito il mio programma in modo da disputare il maggior numero di partite possibile”.