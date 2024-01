Tsitsipas ricorda la finale persa contro Djokovic agli AO: "Avevo la sensazione..."

© Clive Brunskill/Getty Images

Lo scorso anno la stagione dei grandi eventi si aprì con una grande finale agli Australian Open, tra Novak Djokovic e Stefanos Tsitsipas. Un match molto equilibrato, che durò 3 ore, ma che vide la vittoria del serbo, che si aggiudicò il 10imo titolo a Melbourne.

Ad un anno quasi da quella partita, il greco è tornato a parlarne in un'intervista condotta a margine della United Cup. “Questa finale è stata decisa da alcune cose. Ero lì, a giocare una finale agli Australian Open, e avevo la sensazione che fosse il mio momento, che sarebbero successe grandi cose.

Non sono riuscito a chiudere la partita, ma devo continuare a spingere. Novak ha molte finali all'attivo e ho la sensazione che con la giusta costanza e il giusto atteggiamento, momenti come questo si ripeteranno. C'è molto impegno dietro e sono pronto a mantenere l'intensità per arrivarci", ha dichiarato.

Steffy talking about the AO23 final “It felt like that was my moment, big things were coming” 🥺🤧 pic.twitter.com/0WUrcHQGah — kay nonsense | rafa’s return (@atp4me) December 29, 2023

Gli obiettivi per la nuova stagione

Il tennista di Atene ha vissuto un 2023 tormentato da problemi fisici che non gli hanno consentito di rendere al massimo delle proprie capacità.

I propositi per il nuovo anno sono alti. In palio ci sono le Olimpiadi, e ovviamente gli slam, che ancora mancano nella sua bacheca: “Voglio ovviamente riportare una medaglia olimpica nel mio Paese, questo è un mio obiettivo.

Voglio vincere un titolo del Grande Slam,anche questo è un mio obiettivo. “Sicuramente per poter fare queste cose ho bisogno di essere in buona salute perché c'è stato un momento in questa stagione in cui non sono stato al 100%. Quei momenti sono apparsi dopo gli Australian Open di quest'anno e verso la fine della stagione” ha sottolineato.