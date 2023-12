Alexander Zverev, che elogio a Lorenzo Sonego: le incredibili parole del tedesco

© Jason McCawley/Getty Images

Alexander Zverev è stato determinante nella prima giornata di United Cup a Sydney per portare alla vittoria la Germania. Il giocatore tedesco, dopo la sconfitta della sua compagna di squadra Angelique Kerber contro Jasmine Paolini, è salito in cattedra e ha battuto in un match tutt'altro che semplice Lorenzo Sonego, prima di dare un contributo importante nel doppio misto.

"Sono esausto" ha esclamato in conferenza stampa il 26enne di Amburgo al termine del confronto che ha consentito alla sua formazione di prendersi la vetta della classifica nel gruppo D.

Sonego e il prossimo match: parla Zverev

Il numero 7 del mondo ha espresso grande soddisfazione per il livello mostrato in campo, soprattutto per quanto riguarda il singolare: "È fantastico.

In entrambe le partite, ma specialmente nell'individuale, il livello era altissimo. Per il debutto assoluto nella stagione normalmente sei un po' arrugginito. Normalmente non senti bene la palla e ci sono molti più errori non forzati del solito.

Sento che Lorenzo ha giocato forse una delle migliori partite della sua carriera. Ero felice di oppormi e di lottare contro di lui" le forti parole di Sascha sulla battaglia con l'azzurro. La squadra tedesca potrà chiudere i giochi e garantirsi il primo posto contro la Francia.

Zverev sarà atteso dall'incontro con Adrian Mannarino. Ecco le sue sensazioni: "Abbiamo avuto molte battaglie dure, Mi preparo sempre ad andare abbastanza lungo con lui, perché abbiamo giocato diverse volte andando oltre le tre ore.

Una volta agli Us Open, al meglio delle cinque partite, abbiamo giocato 4 set in più di 4 ore. È un tennista pericoloso e bravo, specialmente su questo tipo di campi sui quali la palla rimane bassa e attraversa molto il campo. Non vedo l'ora. Ovviamente siamo qui come squadra e ogni partita conta" ha concluso davanti ai media.