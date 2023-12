Naomi Osaka: "Ho pensato di smettere. Quando vincevo non ero felice"

© Bradley Kanaris/Getty Images

"Sì, ho pensato di smettere. Subito dopo Tokyo ci ho pensato per circa un mese, perché sentivo di non provare più gioia nei confronti del tennis. Poi mi sono detta: 'Gioco a tennis da quando ho tre anni e ci sono così tante cose che voglio ancora realizzare' .

Voglio che Shai veda una persona che ha grandi obiettivi e sogni. Sto imparando ad apprezzare lo sport" . Dalla sofferenza dovuta a una forte depressione, alla gioia per la maternità che le ha permesso di dare alla luce la piccola Shai.

Naomi Osaka, nonostante la giovane età, ha superato tante sfide ed è pronta a rimettersi in gioco nel mondo del tennis un anno e mezzo dopo l'ultima volta. La giapponese ha sempre evitato le luci della ribalta e preferito costruirsi la sua realtà.

Poi è arrivato il successo, la pressione è aumentata e Osaka non ha reagito bene ai nuovi scenari che hanno invaso il suo orticello. La 26enne tornerà in campo al WTA 500 di Brisbane cercando di portare sia in campo che fuori la sua vera personalità.

Naomi Osaka: "Ho pensato di smettere"

"Sono nervosa ma contenta di tutto il lavoro che ho fatto per essere qui. Credo che diventare mamma abbia cambiato la mia mentalità. Ora ho una mentalità molto più aperta e mi sento anche più forte.

Shai mi ha aiutato molto. Sono entusiasta di tornare. Non ho indossato le cuffie in giro per il circolo( ride, ndr) . È davvero bello rivedere tutti" , ha detto Osaka in conferenza stampa. "Sono nervosa, non gioco una partita da tempo ma sono competitiva e voglio vincere" .

Tornando a parlare del momento in cui ha pensato seriamente di lasciare il tennis, Osaka ha spiegato: "Non dirò di non aver mai amato il tennis. L'ho amato. A un certo punto, invece di essere felice per una vittoria mi sentivo solo sollevata.

Mi è servito molto guardare gli altri tennisti. Ricordo di aver visto qualche allenamento di Carlos Alcaraz a Wimbledon. Immagino che in un certo senso torni bambino e cerchi di trarre ispirazione dagli altri" .