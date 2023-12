Jasmine Paolini batte Angelique Kerber e i crampi: "Non so come ho fatto a vincere"

© Jason McCawley/Getty Images

L’esordio dell’Italia alla United Cup e il ritorno in campo della tre volte campionessa Slam Angelique Kerber hanno sicuramente alimentato la tensione presente nella mente e nelle gambe di Jasmine Paolini. La giocatrice azzurra, però, è stata più forte dei crampi e ha superato le avversità ottenendo una vittoria tanto importante quanto complicata.

La 27enne di Castelnuovo di Garfagnana ha sconfitto Kerber con il punteggio di 6-4, 7-5. Nel sesto gioco del secondo set, Paolini ha dovuto improvvisante fare i conti con i crampi al polpaccio sinistro e si è fermata in lacrime e in preda al dolore.

Da regolamento - non esiste la possibilità di richiedere il medical time out per i crampi - l’italiana ha scelto di rinunciare ai punti necessari per arrivare al cambio campo( due game in questo caso, ndr) per ricevere il trattamento alla gamba.

Nel momento più difficile, Paolini ha iniziato a spingere come se non ci fosse un domani e, grazie a una serie di fenomenali vincenti, piegato le difese di Kerber. La tedesca non ha gestito nel migliore dei modi una situazione diventata decisamente favorevole dal punto di vista fisico.

Jasmine Paolini: "Non so come ho fatto. Ho avuto i crampi"

"È una vittoria speciale: è stato un onore giocare contro di lei. Lei è una tennista incredibile, ha giocato tanti vincenti nonostante fosse stata ferma per tanto tempo.

È la prima volta nella mia vita che ho sentito dei campi così. Non so come sia riuscita a portarla a casa questa partita. So solo che ho tirato vincenti su ogni colpo perché non riuscivo a muovermi. Ho cercato di prendermi tutti i secondi che avevo a disposizione per rifiatare.

Amo le competizioni a squadre: sono più belle ed io mi sono divertita tanto. Spero di riprendermi completamente per la prossima sfida" , ha dichiarato Paolini nell'intervista post-partita e nelle parole riportate da SuperTennis.