Lorenzo Sonego sogna a occhi aperti: "Vorrei partecipare alle Atp Finals"

Lorenzo Sonego è un tennista piuttosto apprezzato nel circuito maggiore per il cuore e la grande grinta che mette in campo in ogni match. Il torinese vuole superarsi e migliorare i risultati ottenuti negli ultimi anni nella prossima stagione.

Di questo e tanto altro il 28enne ne ha parlato in un'intervista rilasciata a La Repubblica, in cui ha espresso delle interessanti considerazioni anche su Jannik Sinner (click per saperne di più). Il numero 46 del mondo si è concentrato sugli obiettivi per il 2024, caricandosi in vista dell'inizio dell'annata: "Sarà un anno positivo, me lo sento.

Ho lavorato duro allo Sporting, sono molto concentrato e i progressi in campo continuano. Adesso però si tratterà di trovare la continuità di rendimento per fare di nuovo un salto in avanti in classifica" ha affermato e ammesso il giocatore azzurro, che ha scelto la United Cup per giocare le prime partite sul cemento australiano e farsi trovare pronto in attesa del prestigioso torneo Slam in programma a Melbourne.

L'ambizione di Sonego

L'italiano ha inoltre rimarcato nel corso dell'intervista: "Voglio tornare ai livelli di due anni fa per potermi migliorare ancora. Credo di aver accumulato l’esperienza per poter fare ancora meglio nel 2024".

Oltre alle ambizioni e a perfezionare il suo stile di gioco, Lorenzo vuole anche pensare in grande non mettendosi assolutamente limiti: "Vorrei tanto esserci alle Olimpiadi di Parigi in estate, anche perché sotto pressione riesco sempre a esaltarmi.

Il sogno ad occhi aperti consiste nel partecipare alle Atp Finals a casa mia, al Pala Alpitour di Torino" ha aggiunto. L'obiettivo di partenza è scalare posizioni importanti nel ranking, dato che il torinese ha raggiunto anche il 21esimo posto durante la sua carriera: acquisire maggiore fiducia potrebbe far esaltare l'atleta allenato da Gipo Arbino anche nelle competizioni prestigiose.