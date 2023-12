Casper Ruud in vista degli Australian Open:"Farò il possibile per arrivare preparato"

© Brendon Thorne/Getty Images

È iniziata ufficialmente la nuova stagione tennistica e la United Cup 2024 è uno degli appuntamenti più attesi per i gocatori e le giocatrici del circuito, il modo ideale per mettere partite nelle gambe in vista degli Australian Open, rappresentando allo stesso tempo la propria nazionale.

Uno degli osservati speciali sarà Casper Ruud, reduce da una stagione molto deludente e intenzionato a rifarsi nel nuovo anno. La sua Norvegia è inserita nel girone con Croazia e Paesi Bassi e non partirà di certo favorita, visto il livello dei compagni di squadra del numero 11 del ranking Atp.

In conferenza stampa Ruud ha parlato delle ambizioni della sua nazione in questa edizione della manifestazione, parlando anche dei suoi obiettivi in vista del primo slam dell’anno.

Le parole di Casper Ruud

Il tennista norvegese si è espresso così sulla competizione a squadre: “È davvero divertente giocare in squadra.

Quest'anno il formato è un po' più favorevole per i Paesi più piccoli, bisogna vincere due partite invece di tre per vincere l'intero incontro. La Norvegia non è un grande paese per il tennis. Per noi è divertente essere qui e imparare da altri Paesi come ad esempio la Grecia, che ha due giocatori di alto livello, uno nel settore maschile e uno in quello femminile.

Se riusciremo a giocare bene, credo che avremo la possibilità di andare avanti”. Sulla sua preparazione in vista degli Australian Open, il tre volte finalista slam ha dichiarato: “Sarebbe bello dare il via alla stagione con un paio di vittorie.

Ovviamente l'obiettivo è passare ai quarti di finale, e per farlo dobbiamo vincere due partite. Io darò il massimo nelle partite che giocherò. Quest'anno ho avuto una pre-season più lunga. Fisicamente e tennisticamente mi sento forse un po' meglio, più veloce, più lucido.

Anche a Melbourne ho quasi 10 giorni di allenamento. Ho fatto tutto il possibile per essere più preparato questa volta in Australia. Spero che questo possa dare i suoi frutti”. Il 25enne norvegese ha poi scherzato sul fatto che l’allenatore della sua squadra sarà suo padre.

“È divertente. Di solito è sempre così. Devo ascoltarlo (sorride). Come tennista è interessante, perché in un certo senso come giocatore sei il capo perché assumi persone per te, che però a tua volta dovrai ascoltare.

Di solito il capo che assume deve ascoltare il capo. Nel nostro caso, mio padre è ancora il capo e io devo ascoltarlo. Spero che anche gli altri compagni di squadra pensino che sia giusto ascoltarlo (sorride)” ha dichiarato Ruud.