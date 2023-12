Stefanos Tsitsipas: "La United Cup è una delle competizioni più entusiasmanti"

© Jason McCawley/Getty Images

Alla vigilia dell'impegno con la Grecia alla United Cup, Stefanos Tsitsipas si è allenatore regolarmente e dovrebbe scendere in campo senza problemi. Il tennista di Atene ha vissuto un complicato finale di stagione a causa dell'infortunio alla schiena e si è ritirato dopo appena tre game nel secondo incontro di Round Robin del Torneo dei Maestri.

Il forfait nella seconda e nella terza giornata della World Tennis League - torneo di esibizione - hanno lanciato l'allarme, ma tutto sembra essere rientrato. La Grecia è stata sorteggiata nel Gruppo B insieme a Canada e Cile; Tsitsipas dovrà subito affrontare due sfide molti difficili considerando che le due squadre potranno contare rispettivamente su Felix Auger-Aliassime e Nicolas Jarry.

Stefanos Tsitsipas non vede l'ora di rappresentare la Grecia

"È affascinante partecipare di nuovo a un evento a squadre. È piuttosto prezioso personalmente. Ho sempre parlato del fatto che mi piacciano gli eventi di squadra nel tennis, qualcosa che di solito manca a tutti noi in singolare, dove rappresentiamo noi stessi.

La United Cup è una delle competizioni più entusiasmanti del tennis in questo momento. Rappresentare la Grecia è qualcosa che non capita così spesso" , ha confessato Tsitsipas in conferenza stampa.

"Siamo qui per migliorare gli scorsi risultati, tutti stanno lottando per guadagnarsi il posto in squadra. L'anno scorso siamo arrivati a un passo dalle semifinali. È importante per noi essere di nuovo insieme e cercheremo di far funzionare le cose" .

Soffermandosi su Jarry, Tsitsipas ha infine spiegato: "È un giocatore che possiede ottime qualità e può servire alla grande. Ha grandi colpi. Abbiamo uno stile di gioco molto simile. Ci siamo messi alla prova in più occasioni.

Ricordo che quest'anno ho avuto modo di affrontarlo a Los Cabos. È stata una partita molto intensa e lunga, davvero dura dal punto di vista fisico. Tutto ciò che serve è una buona preparazione e la giusta mentalità fin dall'inizio" .