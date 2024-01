Tim Henman preoccupato da Andy Murray: "Non giocherà per sempre. Dovrebbe..."

© Fred Lee/Getty Images

Andy Murray sta intraprendendo gli ultimi passi della sua gloriosa carriera. Il campione scozzese dopo una lunga carriera e tanti problemi fisici, ha vissuto nell’ultima stagione diversi momenti di appannamento. Nonostante le difficoltà dettate soprattutto dall’età, il tennista di Glasgow ha concluso l’anno al 42° posto nel ranking mondiale, facendo storcere comunque il naso ad alcuni addetti ai lavori, che forse si aspettavano di più da lui.

L'ex numero 4 del mondo e ora consulente Tim Henman ha detto che vorrebbe vederlo molto più rilassato in quella che potrebbe essere una delle ultime stagioni della sua gloriosa carriera "Alla fine della stagione, non sembrava divertirsi in campo.

Il suo atteggiamento non era buono. In questa fase della sua carriera, non si vuole solo che ottenga buoni risultati, ma che si diverta. Non giocherà a tennis per sempre. Quello che voglio per Andy Murray è giocare bene, vincere e divertirsi.

Quindi, sì, terrò le dita incrociate”, ha dichiarato il britannico.

Le parole di Murray

Il tre volte campione slam ai microfoni di Daily Mail, ha parlato delle sue ambizioni in vista del nuovo anno: "Mi sento abbastanza bene per continuare a competere contro i migliori del mondo e lo farò finché non mi infortunerò.

Il mio corpo è ormai vecchio ed è sempre più difficile dedicare tempo al recupero e viaggiare per settimane e settimane, ma amo profondamente questo sport. Spero di rimanere in forma abbastanza da continuare a godermi questo sport. Meno problemi avrò, più sarà piacevole continuare a correre”, ha concluso.