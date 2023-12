Rafael Nadal è pronto al debutto: "Voglio godermi il mio ritorno in campo"

© Clive Brunskill/Getty Images

Mancano ormai solo pochi giorni al rientro ufficiale nel circuito di Rafael Nadal. Il fuoriclasse spagnolo è chiaramente una delle ‘attrazioni’ più attese di questa nuova stagione. I fan del 22 volte campione slam potranno vederlo, e questa è una novità delle ultime ore, oltre che in singolare, anche in doppio, dove farà coppia con il suo attuale allenatore, Marc Lopez.

Rafa aveva già confidato, appena atterrato in Australia, le prime sensazioni sull’imminente rientro sui campi che l’hanno reso grande. L’ex numero uno, che nelle prossime ore conoscerà il primo avversario a Brisbane, ha rilasciato una lunga intervista nella quale ha parlato delle sue aspettative dopo un’assenza lunga un anno: “Mi sento molto meglio ora di quanto mi aspettassi un mese fa, è impossibile per me lamentarmi e voglio godermi il mio ritorno in campo.

Non mi aspetto molto da me stesso a livello agonistico perché non gareggio da un anno e questo è molto. Sono consapevole che all'inizio sarà un processo difficile e, al momento, l'unica cosa a cui posso aspirare è dare tutto quello che ho in campo e sentirmi competitivo.

Mi sto allenando intensamente solo da un mese, per me è una vittoria il solo fatto di essere qui", ha dichiarato, con grande serenità.

"Mi manca la sensazione di competere e godermi la sfida"

Mai era stato così tanto tempo lontano dal circuito: “Lo faccio da quasi tutta la vita, quindi è impossibile non sentire la mancanza della sensazione di competere, di saltare su un campo pieno di tifosi e di viaggiare nei migliori tornei del mondo.

Forse quello che mi manca di più è la sensazione di essere pronto a competere e a godermi la sfida". Aspettarsi tutto è subito sarebbe un grave errore da non commettere: “Il modo in cui devo affrontare questo processo è accettare le avversità e accettare che le cose non andranno perfettamente fin dall'inizio.

La cosa principale è mantenere il giusto atteggiamento e la giusta etica di lavoro ogni giorno, perché il mio obiettivo è quello di diventare sempre più competitivo con il passare della stagione", ha concluso.