Fritz e Pegula avanzano proposte per cambiare il torneo Olimpico di tennis

© Paul Kane/Getty Images

Taylor Fritz e Jessica Pegula alla vigilia della United Cup in cui guidano la formazione degli Stati Uniti hanno anche parlato del calendario del tennis 2024 e del torneo Olimpico al Roland Garros di Parigi. E hanno avanzato le loro proposte per potere cambiare il format di questo evento.

Ad esempio Fritz ha soffermato la sua attenzione sul fatto che in base alla regola attuale si deve giocare una partita di Coppa Davis per potere andare alle Olimpiadi. ”Voglio giocare l'evento olimpico e questo mi costringe ad andare in Lituania dopo gli Australian Open per rispettare quella regola.

Ritengo fondamentale per me vivere un'esperienza olimpica anche se non nego che mi sarebbe piaciuto avere quella settimana libera". Ma c'è un'altra questione su cui pone l'accento Fritz: "Dal mio punto di vista dovrebbero distribuire i punti in classifica nel torneo olimpico.

È un grande onore giocare per il proprio Paese, ma non solo non guadagniamo punti, ma perdiamo la possibilità di aggiungerli in quelle settimane ad altri tornei che si disputano in contemporanea. Non solo non ottieni punti alle Olimpiadi, ma in realtà stai perdendo punti".

Pegula sostiene che l'evento dovrebbe essere per squadre nazionali

Jessica Pegula farebbe invece una riforma decisamente radicale. La giocatrice statunitense sostiene che il "torneo olimpico dovrebbe cambiare e di fatto diventare un evento per squadre nazionali".

"Darò tutto per esserci. Potrebbe essere la mia ultima possibilità di partecipare a un torneo olimpico. Ma dal mio punto di vista, i Giochi Olimpici dovrebbero essere un torneo per squadre nazionali. Trovo fastidioso poter affrontare un altro tennista della mia stessa nazionalità perché questo rompe ogni spirito di squadra.

Nell'atletica o nel nuoto gareggiano anche individualmente, ma poi fanno le staffette e questo equilibra le cose. Penso che potrebbero pensare di organizzare una cosa simile a questa United Cup".