Youzhny sentenzia su Denis Shapovalov: "Non ha il tennis tra le priorità"

Una serie di rivelazioni interessanti su Denis Shapovalov, il grande talento canadese che non è ancora riuscito a sbocciare del tutto come moltissimi fan e addetti ai lavori prospettavano. Mikhail Youzhny è stato intervistato da TennisMajors e ha ripercorso tutta la sua carriera da giocatore e allenatore.

Non è mancato il momento in cui il coach russo ha raccontato l'esperienza con il 24enne di Tel Aviv: "È stata un’esperienza incredibile. Sono stato fortunato, perché solo un anno dopo la fine della mia avventura da atleta ho avuto la possibilità di lavorare con un grande giovane giocatore.

Aveva un grande potenziale e abbiamo iniziato davvero bene. La madre all'inizio mi ha aiutato molto, spiegandomi cose sul suo tennis, su cosa gli piace e cosa non gli piace, in modo che non commetta errori stupidi perché non avevo abbastanza informazioni.

I risultati sono stati ottimi".

Youzhny spiega i motivi della separazione

Il 41enne di Mosca si è aperto e ha descritto pubblicamente com'è avvenuta la fine della collaborazione al termine del 2021: "Sentivo di non potergli apportare il cambiamento di cui aveva bisogno: ascolta, ma non fa completamente ciò che deve fare per essere un top player.

Due o tre anni fa era uno dei ragazzi che poteva stare costantemente tra i primi 10, perché ciò accadesse aveva bisogno di cambiare alcune cose al di fuori del tennis. Dopo le semifinali di Wimbledon non siamo stati d'accordo su alcune decisioni sulla programmazione.

Ho iniziato a sentire che avevamo perso un po' la connessione, quindi abbiamo interrotto la nostra collaborazione. La divisione è stata una decisione comune ma se devo riassumere le ragioni, si riducono a scelte di torneo e di allenamento.

Ho cominciato a sentirmi più uno sparring partner che un allenatore" ha spiegato. Poi ha concluso così sul tema: "Deve essere sano al 100% innanzitutto e fisicamente migliore. La cosa principale è che deve cercare di mettere il tennis come sua priorità: secondo me ha preso alcune decisioni sbagliate non mettendo il tennis come priorità".