Binaghi: "Dove potremmo arrivare non lo so, ma è il momento di investire nel tennis"

© Alex Pantling/Getty Images

È stato il circolo Torres Tennis "Antonio Bozzo" di Sassari a ospitare la seconda tappa del Trophy Tour, ideato per permettere agli appassionati di tennis italiani di guardare dal vivo la meravigliosa insalatiera. L'Italia capitanata da Filippo Volandri ha conquistato la seconda Coppa Davis della storia azzurra superando alle Finals Olanda, Serbia e Australia.

A trascinare il team ci ha pensato un Jannik Sinner in formato deluxe. Impossibile dimenticare i tre match point consecutivi annullati nella partita con Novak Djokovic; una partita che - in caso di sconfitta - avrebbe eliminato l'Italia in semifinale.

Binaghi e il futuro del tennis tricolore

"Il trofeo qui alla Torres si può definire un’anomalia: la Coppa Davis è la più antica manifestazione a squadre del mondo, la Torres Tennis è la più antica società di tennis della nostra regione.

Sono due primati assoluti. E la storia di questo sport in Sardegna, così come posso anche dire per me stesso, sarebbe diversa se non ci fosse stata la Torres. Sono cresciuto, nella mia carriera agonistica, in un’epoca in cui era difficile andare in Continente e ho avuto una frequentazione assidua in questo circolo e ho avuto modo e piacere di trovare e scoprire tanti amici e grandi persone e grandi dirigenti.

Tutte le volte che sono stato qui mi sono sentito a casa e fa un po’ strano dirlo da cagliaritano" , ha dichiarato il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel Angelo Binaghi nelle parole riportate dal sito ufficiale della FITP.

"In questi 15 anni siamo lo sport che è più cresciuto in Italia, lo dicono i numeri, nel frattempo abbiamo preso lo sport che sta crescendo di più, il Padel, e anziché diventare uno scomodo concorrente è diventato un compagno di doppio.

Dove potremmo arrivare non lo so, però dico che è il momento di investire nel tennis, in termini di tempo, di passione e qui mi riferisco ai dirigenti che ora più che mai possono raccogliere le soddisfazioni per cui si è lavorato tanto" .