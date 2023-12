Alexander Bublik show: il kazako stuzzica così Casper Ruud: "Che diavolo è?"

© Julian Finney/Getty Images

Continua a spopolare il format proposto dalla Ultimate Tennis Showdown. La manifestazione sul campo si è definitivamente conclusa con la vittoria di Jack Draper, ma il torneo di esibizione ha recentemente lanciato un programma che sta facendo piuttosto discutere tra i fan per i temi toccati dai protagonisti.

Nell'ultimo episodio di 'All on the table' a riunirsi sono stati Casper Ruud, Alexander Bublik e Benoit Paire in un cenone di Natale decisamente particolare. Diversi gli argomenti su cui i tre hanno parlato ed espresso la loro opinione, che ha creato non poche discussioni sui social per i toni utilizzati.

Bublik scherza con Ruud e attacca un tennista del circuito

Il giocatore kazako ha ironizzato sul cammino di Casper Ruud agli Us Open 2022. Il norvegese, sorprendendo tutti e andando oltre le aspettative anche personali, è riuscito negli Stati Uniti a conquistare un'altra finale del Grande Slam.

Il 25enne di Oslo ha raccontato il suo percorso e le sensazioni che ha percepito partita dopo partita: al primo turno ha superato l'ostacolo Edmund e poi sconfitto al secondo turno l'olandese Tim van Rijthoven. L'ex top 10 del ranking ha sottolineato come sia stata importante la sfida contro l'americano Tommy Paul, che ha saputo battere con un netto 6-0 al quinto set.

Poi il successivo avversario è stato il francese Corentin Moutet e a quel punto Sascha Bublik si è scatenato: "Che diavolo di tabellone è? Moutet al quarto turno, e chi c'era ai quarti? Pedro Cachin" ha affermato ridendoci su.

Anche i due compagni di tavola non hanno trattenuto le risate.