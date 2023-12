Novak Djokovic aspetta Rafael Nadal: "Vogliamo vederlo giocare il più possibile"

© Julian Finney/Getty Images

Manca ormai pochissimo all’inizio della nuova stagione tennistica. Il 2024 porterà con sé tante novità. La più importante sarà probabilmente il ritorno di Rafael Nadal, che manca ormai dal circuito da quel famoso incontro agli Australian Open, contro Mackenzie Mcdonald, dove accusò un problema all'anca, che ne ha pregiudicato il prosieguo dell’annata.

Lo spagnolo è sbarcato in Australia da pochi giorni e sta preparando il rientro, che avverrà a Brisbane, dove grazie ad una wildcard partirà direttamente dal tabellone principale, evitando le qualificazioni.

Il 22 volte campione slam ha tenuto fin qui una meticolosa preparazione di avvicinamento, svolta senza intoppi fisici di nessun tipo. Rafa ha deciso di collocare la prima parte dei suoi allenamenti in Kuwait, dove ha dato ampia dimostrazione di essere tornato fisicamente in grande condizione.

La seconda parte si è tenuta invece nel suo quartier generale a Manacor.

Il messaggio di Djokovic a Nadal

Su questa grande notizia si è soffermato anche un suo rivale storico, forse il più importante, al pari di Roger Federer, Novak Djokovic, che al termine del match di esibizione giocato contro Carlos Alcaraz ha dato il suo punto di vista: “Il ritorno di Rafa è una grande notizia per il tennis.

Non ha potuto giocare tutto l'anno scorso ed è una delle grandi leggende del nostro sport. Vogliamo vederlo giocare il più possibile, speriamo di poter disputare grandi partite contro di lui, sia io che Carlos, sarebbe incredibile per noi e per questo sport", ha dichiarato il fuoriclasse belgradese.