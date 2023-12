Alex De Minaur avverte tutti alla United Cup: "L'obiettivo è la top 10 e sono vicino"

© Paul Kane/Getty Images

Alex De Minaur è più agguerrito che mai all'inizio della nuova stagione nel circuito Atp. Il tennista 24enne ha ben chiari gli obiettivi che vuole raggiungere nel corso del 2024 e si è presentato piuttosto carico e sorridente in conferenza stampa durante il media day della United Cup.

Il giocatore australiano, che si è messo piuttosto in mostra in questo 2023 che sta per archiviarsi definitivamente, ha scelto di aiutare il suo Paese nella manifestazione a squadre miste in programma in Australia per prepararsi fisicamente e mentalmente al torneo del Grande Slam di Melbourne.

Le parole di Alex De Minaur

Lo stato d'animo del numero 12 al mondo è più che positivo in questo momento: "Come probabilmente diranno tutti, l'evento è molto emozionante. Siamo molto entusiasti di essere qui, felici di essere a Perth.

Non vedo l'ora di iniziare a gareggiare" ha evidenziato. De Minaur è stato poi interrogato sulle sensazioni di poter competere coi migliori giocatori: "Penso di venire dalla mia miglior stagione e da un anno in cui ho sentito che un paio di cose erano andate bene.

Sono stato in grado di realizzare molto di ciò che mi ero prefissato. Sono abbastanza vicino a entrare nella top 10, è uno dei miei obiettivi principali anche se non sarà facile" ha rivelato l'atleta che al momento dista 360 punti da quella ambita decima posizione.

"Sto facendo tutte le cose giuste. Spero che una buona estate australiana possa mettere ancora di più nella giusta direzione e di riuscire a entrare tra i primi 10. Sarà un ottimo inizio di anno, ho la mia squadra che mi sostiene. Sono emozionato per questo" ha aggiunto durante l'intervista ai media.