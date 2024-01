Sergiy Stakhovsky: "Per l'Ucraina sarà molto dura rimettersi in piedi"

© Matthew Stockman/Getty Images

Sergiy Stakhovsky ex tennista ucraino noto principalmente per avere clamorosamente battuto Roger Federer a Wimbledon 2013 in 4 set, si è arruolato due anni fa come riservista nell'esercito del suo paese. E in un'intervista alla BBC ora dichiara che per il suo paese sarà molto dura rimettersi in piedi.

Stakhovsky dice anche la sua sulla presenza di atleti russi e bielorussi alle Olimpiadi di Parigi nel 2024. Come riporta il sito di Supertennis, Stakhovsky è intervenuto ai microfoni della BBC criticando di fatto la decisione del Cio sugli atleti russi e bielorussi alle prossime Olimpiadi - presenti anche se sotto bandiera neutrale - elogiando poi il comportamento della tennista russa Daria Kasatkina.

Dopo aver definito la decisione presa dal Cio "uno scherzo", Stakhovsky si è detto sicuro che "se tutti gli sportivi e le persone che in Russia sono contrarie a questo conflitto prendessero posizione come fatto da Kasatkina, il quadro sarebbe completamente diverso".

Stakhovsky: "Ogni atleta ucraino deve essere coltivato ancora di più"

L'ex numero 31 della classifica Atp, migliore classifica raggiunta il 27 dicembre 2010, afferma che soprattutto in questa fase ogni atleta ucraino debba essere ora "coltivato ancor di più" in quanto potrebbe "essere l'ultima stella a splendere" del suo paese.

Stakhovsky nel suo intervento ha elencato tutti gli atleti suoi connazionali morti durante il conflitto, aggiungendo che "sarà molto dura rimettersi in piedi per l'Ucraina. Tutti gli atleti russi, dicono di temere per le proprie vite e quelle delle loro famiglie, la verità è che nessuno di loro vive più in Russia. Secondo me non vogliono alimentare la critica né rischiare di perdere i loro fan in Russia”.