Novak Djokovic, che elogi a Carlos Alcaraz: "Con lui il tennis è in buone mani"

Ieri a Riyadh si è giocato il primo grande match, seppur di esibizione, tra i primi due tennisti del mondo, Novak Djokovic e Carlos Alcaraz. Sul veloce indoor della Kingdom Arena, lo spagnolo si è imposto con il risultato di 4-6, 6-4, 6-4, rimontando un iniziale svantaggio.

Pur avendo 16 anni di differenza, quella tra i due è sempre stata una sfida affascinante, che ha generato spettacolo e grandi match, molto equilibrati. Djokovic non ha mai nascosto la stima per il giovane collega, ammettendo di non aver mai visto un talento così precoce come lui.

Il serbo nell'intervista post-partita ha riempito di elogi il 2 volte campione slam: “Quello che ha raggiunto, con l'età che ha ancora, è impressionante. Carlos è un ragazzo molto umile e molto gentile.

Suo padre e la sua famiglia sono fantastici, con ottimi valori; anche la sua squadra è fantastica. È fantastico averlo nel nostro sport, è uno dei leader del tennis di oggi e sono convinto che nei prossimi dieci o quindici anni vedremo molto di lui.

Il tennis è in buone mani”, ha detto.

Alcaraz ricambia l'affetto di Djokovic

Sulla stessa linea anche il tennista iberico, che ha ricambiato la stima del numero uno: “È incredibile condividere il campo con lui, in questo evento e nei tornei ufficiali, ovunque.

Imparare da lui, vederlo così da vicino, è incredibile. Sono cresciuto guardandolo vincere grandi tornei e ho sempre sognato di essere in questa posizione, faccia a faccia con lui. Sono molto felice di averla raggiunta e spero di rimanerci.

Sembra che abbia 20 anni (ride), quindi condivideremo il campo per molto tempo. Mi congratulo sempre con lui e lo ringrazio per aver condiviso questo match con me”, ha concluso.